الصفحة الدولية

الليرة التركية تواصل الانخفاض وسط أزمة سياسية وتدابير اقتصادية مفاجئة


 

 هبطت العملة المحلية صباح اليوم الجمعة، بنسبة 0.5% لتصل إلى 38 ليرة لكل دولار، وفقا لبيانات بلومبرغ نيوز، مما أثار قلق المستثمرين بشأن استقرار الأسواق المالية التركية، حيث تقترب الليرة التركية من تسجيل أكبر انخفاض أسبوعي لها منذ يونيو 2023، حيث تراجعت بنسبة 3.8% خلال الأيام الخمسة الماضية.

 وبدأ الانخفاض الحاد يوم الأربعاء الماضي بعد اعتقال السلطات التركية عمدة إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، وهو أبرز منافس سياسي للرئيس رجب طيب أردوغان.

أدى هذا التطور إلى موجة بيع ضخمة لليرة، أجبرت البنوك التركية على ضخ 9 مليارات دولار للدفاع عن العملة المحلية.

وفي محاولة لاحتواء الأزمة، أعلن البنك المركزي التركي زيادة مفاجئة في سعر فائدة الإقراض لليلة الواحدة بمقدار 200 نقطة أساس، ليصل إلى 46%.

كما أعلن البنك تعليق الإقراض بسعر الفائدة الرئيسي (إعادة الشراء لأجل أسبوع) البالغ 42.5% لفترة غير محددة، كإجراء إضافي لمحاولة دعم الأسواق.

فيما تتواصل تداعيات الأزمة الاقتصادية على الأسواق التركية، حيث شهد المؤشر الرئيسي لبورصة إسطنبول تراجعا بنسبة 0.5% يوم الخميس، بعد خسائر كبيرة بلغت 8.7% في اليوم السابق، ما أدى إلى تبخر 10 مليارات دولار من القيمة السوقية للأسهم التركية.

كذلك ارتفع العائد على سندات الخزانة التركية لأجل 10 سنوات إلى 31.3% خلال الأسبوع الحالي، في إشارة إلى تصاعد مخاوف المستثمرين بشأن الاستقرار المالي في تركيا.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الجيش السوداني يسيطر على القصر الرئاسي بالخرطوم
قتلى وجرحى في هجوم بمسيرة على القصر الجمهوري وسط الخرطوم
رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي يدعو للتظاهر في جميع الشوارع والميادين
الأمم المتحدة: 2024 أكثر الأعوام دموية للمهاجرين
تركيا تبدأ تعزيز قاعدة منغ الجوية في شمال حلب
الدفاع الروسية تصدر بيانا بشأن تفجير قوات كييف محطة سودجا لتوزيع الغاز
الإمام السيد الخامنئي: ليعلم الأمريكيون أنهم لن يجنوا شيئاً من خلال إطلاق التهديدات
روسيا تدافع عن حق إيران في امتلاك الطاقة النووية السلمية
الليرة التركية تواصل الانخفاض وسط أزمة سياسية وتدابير اقتصادية مفاجئة
أوروبا تستعد لحرب عالمية ثالثة وسط مخاوف من غزو روسي محتمل!
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
حيدر الاعرجي : دوله رئيس الوزراء المحترم معالي سيد وزير التعليم العالي المحترم يرجى التفضل بالموافقه على شمول الطلبه السادس ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
سهام جاسم حاتم : احسنتم..... الحسين بن علي بن أبي طالب عليهما السلام.جسد اعلى القيم الانسانية. لكل الطوائف ومختلف الاقوام سواء ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
Muna : بارك الله فيكم ...احسنتم النشر ...
الموضوع :
للامام علي (ع) اربع حروب في زمن خلافته
الحاج سلمان : هذه الفلتة الذي ذكرها الحاكم الثاني بعد ما قضى نبي الرحمة (ص) أعيدت لمصطفى إبن عبد اللطيف ...
الموضوع :
رسالة الى رئيس الوزراءالسابق ( الشعبوي) مصطفى الكاظمي
فاديه البعاج : اللهم صلي على محمد وال محمد يارب بحق موسى ابن جعفر ان تسهل لاولادي دراستهم ونجاح ابني ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
محمد الخالدي : الحمد لله على سلامة جميع الركاب وطاقم الطائرة من طيارين ومضيفين ، والشكر والتقدير الى الطواقم الجوية ...
الموضوع :
وزير النقل يثني على سرعة التعاطي مع الهبوط الاضطراري لطائرة قطرية في مطار البصرة
Maher : وياريت هذا الجسر يكون طريق الزوار ايضا بأيام المناسبات الدينية لان ديسدون شارع المشاتل من البداية للنهاية ...
الموضوع :
أمانة بغداد: إنشاء أكبر مجسر ببغداد في منطقة الأعظمية
ساهر اليمني : الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ...
الموضوع :
السوداني : عاشوراء صارت جزءا من مفهومنا عن مواجهة الحق للباطل
هيثم العبادي : السلام عليكم احسنتم على هذه القصيدة هل تسمح بقرائتها ...
الموضوع :
قصيدة الغوث والامان = يا صاحب الزمان
مواطن : حسبي الله ونعم الوكيل ...
الموضوع :
بلا رأس و"محنطة".. 139 جثة تخرج من "شق أرضي" في نينوى بعد سنوات طويلة من الظلام
فيسبوك