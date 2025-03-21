الصفحة الدولية

أوروبا تستعد لحرب عالمية ثالثة وسط مخاوف من غزو روسي محتمل!


أكد تقرير لصحيفة "ذا صن" البريطانية، اليوم الجمعة، أن أوروبا تستعد لاحتمال نشوب حرب عالمية ثالثة، تبدأ بغزو روسي محتمل، مشيرة إلى استعدادات تشمل تجهيزات للمخابئ النووية، وخطط تجنيد إجباري في بعض الدول، إذ ذكر التقرير إن الاتحاد الأوروبي بدأ تنفيذ خطة ضخمة لإعادة بناء جيوشه ودعم أوكرانيا، حيث من المقرر أن ينفق ما يصل إلى 800 مليار يورو على الدفاع.

كما تتطلع أوروبا إلى بناء "درع" للطائرات المسيرة يمتد من بحر البلطيق إلى البحر الأسود، بهدف ردع أي غزو روسي وجعل احتمالية حدوثه أمرا صعبا للغاية.

وأضاف التقرير أن دول أوروبا بدأت في إعادة تسليح نفسها خوفا من أن يكون الرئيس الروسي على بعد سنوات قليلة من شن حرب لطرد حلف الناتو من أوروبا الشرقية وإعادة بناء الإمبراطورية الروسية.

فيما أكدت الصحيفة أن بعض الدول الأوروبية تعد مواطنيها للاستعداد لمعركة محتملة، مع دعوات من بريطانيا للانضمام إلى الدول الأوروبية التي تجند شعوبها في جيوشها المتنامية.

كما تجهز بعض الحكومات المدنيين على كيفية التعامل مع أي غزو محتمل، بما في ذلك التدريب على كيفية التصرف في حال دخول الدبابات الروسية إلى الشوارع.

ولفتت الصحيفة إلى أن فرنسا كانت آخر دولة تصدر دليلا إرشاديا لمواطنيها حول كيفية البقاء على قيد الحياة أثناء الغزو، وهذا الكتيب يتضمن نصائح للمدنيين الفرنسيين حول كيفية الدفاع عن البلاد من خلال الانضمام إلى وحدات الاحتياط أو المشاركة في جهود الدفاع المحلية.

في وقت سابق من هذا الأسبوع، كشف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن وجود طائرات مقاتلة فرنسية مزودة بصواريخ نووية جديدة متمركزة على الحدود مع ألمانيا، كما أكد ماكرون أن فرنسا ستطلق أسلحة نووية دفاعا عن ألمانيا إذا تعرضت لهجوم.

بالمقابل، تسعى بولندا إلى الحصول على حماية من الأسلحة النووية من فرنسا أو الولايات المتحدة، وهي بصدد تطبيق التجنيد الإجباري على جميع الرجال في البلاد، الدول البلطيقية ودول الشمال الأوروبي تتخذ أيضا إجراءات مشابهة، حيث أضيف شكل من أشكال التجنيد الإجباري في تلك الدول.

وتستعد النرويج لإجراء تدريبات إجلاء جماعي للمواطنين في مدنها الواقعة في أقصى الشمال، حيث تتمركز مناورات حلف شمال الأطلسي (الناتو) في المنطقة.

وفي ذات الصدد، تقوم دول البلطيق ببناء خط دفاع مشترك على حدودها مع روسيا يتضمن 600 مخبأ وتحصينات إضافية.

وفي خطوة استباقية، انسحبت بولندا ودول البلطيق من معاهدة دولية تحظر استخدام الألغام الأرضية المضادة للأفراد، استعدادا للقتال ضد الجيش الروسي.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الجيش السوداني يسيطر على القصر الرئاسي بالخرطوم
قتلى وجرحى في هجوم بمسيرة على القصر الجمهوري وسط الخرطوم
رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي يدعو للتظاهر في جميع الشوارع والميادين
الأمم المتحدة: 2024 أكثر الأعوام دموية للمهاجرين
تركيا تبدأ تعزيز قاعدة منغ الجوية في شمال حلب
الدفاع الروسية تصدر بيانا بشأن تفجير قوات كييف محطة سودجا لتوزيع الغاز
الإمام السيد الخامنئي: ليعلم الأمريكيون أنهم لن يجنوا شيئاً من خلال إطلاق التهديدات
روسيا تدافع عن حق إيران في امتلاك الطاقة النووية السلمية
الليرة التركية تواصل الانخفاض وسط أزمة سياسية وتدابير اقتصادية مفاجئة
أوروبا تستعد لحرب عالمية ثالثة وسط مخاوف من غزو روسي محتمل!
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
حيدر الاعرجي : دوله رئيس الوزراء المحترم معالي سيد وزير التعليم العالي المحترم يرجى التفضل بالموافقه على شمول الطلبه السادس ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
سهام جاسم حاتم : احسنتم..... الحسين بن علي بن أبي طالب عليهما السلام.جسد اعلى القيم الانسانية. لكل الطوائف ومختلف الاقوام سواء ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
Muna : بارك الله فيكم ...احسنتم النشر ...
الموضوع :
للامام علي (ع) اربع حروب في زمن خلافته
الحاج سلمان : هذه الفلتة الذي ذكرها الحاكم الثاني بعد ما قضى نبي الرحمة (ص) أعيدت لمصطفى إبن عبد اللطيف ...
الموضوع :
رسالة الى رئيس الوزراءالسابق ( الشعبوي) مصطفى الكاظمي
فاديه البعاج : اللهم صلي على محمد وال محمد يارب بحق موسى ابن جعفر ان تسهل لاولادي دراستهم ونجاح ابني ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
محمد الخالدي : الحمد لله على سلامة جميع الركاب وطاقم الطائرة من طيارين ومضيفين ، والشكر والتقدير الى الطواقم الجوية ...
الموضوع :
وزير النقل يثني على سرعة التعاطي مع الهبوط الاضطراري لطائرة قطرية في مطار البصرة
Maher : وياريت هذا الجسر يكون طريق الزوار ايضا بأيام المناسبات الدينية لان ديسدون شارع المشاتل من البداية للنهاية ...
الموضوع :
أمانة بغداد: إنشاء أكبر مجسر ببغداد في منطقة الأعظمية
ساهر اليمني : الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ...
الموضوع :
السوداني : عاشوراء صارت جزءا من مفهومنا عن مواجهة الحق للباطل
هيثم العبادي : السلام عليكم احسنتم على هذه القصيدة هل تسمح بقرائتها ...
الموضوع :
قصيدة الغوث والامان = يا صاحب الزمان
مواطن : حسبي الله ونعم الوكيل ...
الموضوع :
بلا رأس و"محنطة".. 139 جثة تخرج من "شق أرضي" في نينوى بعد سنوات طويلة من الظلام
فيسبوك