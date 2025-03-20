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البيت الأبيض يتهم وزارة التعليم الأمريكية بسرقة أموال دافعي الضرائب


اتهمت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، اليوم الخميس، (20 آذار 2025)، وزارة التعليم الأمريكية، التي يخطط الرئيس دونالد ترامب لإلغائها، بسرقة أموال دافعي الضرائب على حساب تعليم الأطفال.

وقالت ليفيت في مقابلة على قناة "فوكس نيوز": "وزارة التعليم لم تعلم طفلا واحدا. كل ما فعلته هو سرقة أموال دافعي الضرائب لفرض المزيد من التنظيمات التي تضر بتعليم أطفالنا". 

وأضافت أنه تم إنفاق أكثر من ثلاثة تريليونات دولار على أنشطة الوزارة الفيدرالية منذ إنشائها في عام 1979.

واليوم الخميس، أكدت ليفيت التوقيع المخطط له من قبل ترامب على أمر تنفيذي يهدف إلى إلغاء وزارة التعليم الأمريكية. وأوضحت أن التوقيع على الأمر مقرر في الساعة 16:00 بالتوقيت الشرقي (23:00 بتوقيت بغداد).

وفي وقت سابق، أفادت قناة "سي إن إن" نقلا عن مصادر أن ترامب سيوقع يوم الخميس أمرا تنفيذيا لبدء عملية إلغاء وزارة التعليم الأمريكية.

وتمت الإشارة إلى أن ترامب سيحتاج إلى موافقة الكونغرس لإغلاق وزارة التعليم بشكل كامل. ولهذا السبب، يعتزم رئيس البيت الأبيض إصدار تعليمات لرئيسة الوزارة ليندا مكماهون باتخاذ "جميع الخطوات اللازمة لتسهيل إغلاق الوزارة وإعادة الصلاحيات في مجال التعليم إلى الولايات".

وفي مارس آذار الجاري، قالت مكماهون في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" إن عمليات التسريح الجماعي القادمة لموظفي وزارة التعليم الأمريكية هي الخطوة الأولى نحو الإغلاق الكامل للوزارة.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة التعليم الأمريكية عن تسريح 50% من موظفيها. ومن بين 4.1 ألف موظف، سيتبقى حوالي 2.2 ألف موظف.

وكان ترامب، الذي أعرب عن استيائه من مؤشرات التعليم الأمريكية، قد هدد سابقا بإغلاق الوزارة بالكامل.

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