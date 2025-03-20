الصفحة الدولية

الفيدرالي الأمريكي يفقد السيطرة على دفة الاقتصاد في ظل سياسات ترامب غير الواضحة!


أشارت وكالة "أكسيوس" إلى أن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وهو المحرك الرئيسي للدورات الاقتصادية الأمريكية، قد تراجع، تاركا الساحة لسياسات إدارة ترامب التي تفتقر إلى الوضوح، إذ أكدت الوكالة أن ذلك جاء واضحا في بيانات البنك المركزي يوم الأربعاء، والتي أظهرت أن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي يفتقرون إلى رؤية واضحة حول كيفية تأثير التغييرات الأخيرة في السياسات الحكومية على الاقتصاد.

كما أظهرت البيانات أن "الاحتياطي الفيدرالي ما زال يتوقع خفض أسعار الفائدة مرتين هذا العام، كما كان متوقعا في ديسمبر الماضي، لكن مع تراجع الثقة في هذا المسار".

وأقر رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، بعدم اليقين الذي يحيط بتوقعات البنك المركزي، قائلا: "عندما يتعلق الأمر بتغيير شيء ما في هذه البيئة شديدة عدم اليقين، أعتقد أن هناك مستوى من الجمود يجعلك تقول ببساطة: ربما سأبقى حيث أنا".

وأضاف باول: "لا أعرف من لديه ثقة كبيرة في توقعاته"، مما يعكس التحديات التي يواجهها البنك المركزي في ظل التغيرات الكبيرة التي تفرضها سياسات إدارة ترامب، بما في ذلك السياسة التجارية، وتخفيضات الإنفاق، وتقييد الهجرة، وإلغاء القيود التنظيمية. 

وأوضحت "أكسيوس" أنه في السنوات الأخيرة، كان السؤال الاقتصادي الرئيسي يدور حول ما إذا كانت زيادات أسعار الفائدة التي أجراها الاحتياطي الفيدرالي ستنجح في خفض التضخم، وما هي التكاليف الجانبية التي ستترتب على ذلك. لكن الآن، تحولت المحركات الأساسية للاقتصاد إلى السياسات الحكومية، والتي يصعب على الاحتياطي الفيدرالي التنبؤ بتأثيراتها.

وتُعتبر الحروب التجارية وعمليات الترحيل التي تنفذها إدارة ترامب بمثابة صدمات سلبية في العرض، وهي عوامل لا يمكن للبنك المركزي مواجهتها بسياسة أسعار الفائدة التقليدية، حيث إنها تؤدي إلى تباطؤ النمو وارتفاع التضخم في نفس الوقت.

وكشفت توقعات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، التي تُنشر كل ثلاثة أشهر، عن لمحة من الركود التضخمي. حيث خفض البنك المركزي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي هذا العام إلى 1.7%، مقارنةً بتوقعات ديسمبر البالغة 2.1%.

كما توقع ارتفاع معدل البطالة بمقدار 0.4 نقطة مئوية بحلول نهاية العام، مع ارتفاع التضخم إلى 2.7%، مقارنة بالتوقعات السابقة البالغة 2.5%.

وعلق باول على هذه التوقعات قائلا: "تشير التوقعات إلى نمو متواضع وتضخم أعلى بكثير، مما يستدعي استجابات مختلفة، أليس كذلك؟ لذا فهما يلغيان بعضهما البعض. وقال الناس ببساطة: 'حسنا، سأبقى هنا'".

وفي ظل هذه الظروف، يواجه الاحتياطي الفيدرالي تحديا كبيرا في تحديد مسار السياسة النقدية. فبينما كان البنك المركزي أول مستجيب خلال الأزمة المالية عام 2008، يبدو الآن عاجزا عن التكيف مع التغيرات التي تفرضها السياسات الحكومية.

وسأل باول الصحفيين بشكل استفزازي: "ماذا ستكتبون؟"، مشيرا إلى صعوبة التنبؤ بالمسار الاقتصادي في ظل هذه الظروف. وأضاف: "أعني، من الصعب حقًا معرفة كيف ستسير الأمور".

وفيما يبدو أن الاحتياطي الفيدرالي، الذي كان لسنوات طويلة القوة الدافعة للاقتصاد الأمريكي، أصبح الآن في موقف دفاعي، في انتظار رؤية أكثر وضوحا حول تأثير سياسات ترامب على الاقتصاد قبل اتخاذ أي خطوات جذرية.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الفيدرالي الأمريكي يفقد السيطرة على دفة الاقتصاد في ظل سياسات ترامب غير الواضحة!
إيران تدرس رسالة ترامب وتؤكد رفضها التفاوض تحت التهديد
ترامب وزيلينسكي يتفقان على التعاون لوقف اطلاق النار
هلع وانتشار عسكري عقب اعتقال رئيس يلدية اسطنبول
 الكنيست الإسرائيلي يحذر من حرب مع القاهرة
وكالة بلومبرغ: نتائج المحادثة بين بوتين وترامب أمس انتصار واضح لبوتين
بوتين وترامب يجريان اتصالا هاتفيا.. هذا ما تم بحثه
ترامب يوجه وزير الخزانة بمراجعة سياسة العقوبات الأمريكية
ترامب يعثر على "ثغرة" ويبطل عفو بايدن
نص رسالة ايران الى مجلس الأمن بشأن تهديدات الخرف ترامب
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
حيدر الاعرجي : دوله رئيس الوزراء المحترم معالي سيد وزير التعليم العالي المحترم يرجى التفضل بالموافقه على شمول الطلبه السادس ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
سهام جاسم حاتم : احسنتم..... الحسين بن علي بن أبي طالب عليهما السلام.جسد اعلى القيم الانسانية. لكل الطوائف ومختلف الاقوام سواء ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
Muna : بارك الله فيكم ...احسنتم النشر ...
الموضوع :
للامام علي (ع) اربع حروب في زمن خلافته
الحاج سلمان : هذه الفلتة الذي ذكرها الحاكم الثاني بعد ما قضى نبي الرحمة (ص) أعيدت لمصطفى إبن عبد اللطيف ...
الموضوع :
رسالة الى رئيس الوزراءالسابق ( الشعبوي) مصطفى الكاظمي
فاديه البعاج : اللهم صلي على محمد وال محمد يارب بحق موسى ابن جعفر ان تسهل لاولادي دراستهم ونجاح ابني ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
محمد الخالدي : الحمد لله على سلامة جميع الركاب وطاقم الطائرة من طيارين ومضيفين ، والشكر والتقدير الى الطواقم الجوية ...
الموضوع :
وزير النقل يثني على سرعة التعاطي مع الهبوط الاضطراري لطائرة قطرية في مطار البصرة
Maher : وياريت هذا الجسر يكون طريق الزوار ايضا بأيام المناسبات الدينية لان ديسدون شارع المشاتل من البداية للنهاية ...
الموضوع :
أمانة بغداد: إنشاء أكبر مجسر ببغداد في منطقة الأعظمية
ساهر اليمني : الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ...
الموضوع :
السوداني : عاشوراء صارت جزءا من مفهومنا عن مواجهة الحق للباطل
هيثم العبادي : السلام عليكم احسنتم على هذه القصيدة هل تسمح بقرائتها ...
الموضوع :
قصيدة الغوث والامان = يا صاحب الزمان
مواطن : حسبي الله ونعم الوكيل ...
الموضوع :
بلا رأس و"محنطة".. 139 جثة تخرج من "شق أرضي" في نينوى بعد سنوات طويلة من الظلام
فيسبوك