ترامب وزيلينسكي يتفقان على التعاون لوقف اطلاق النار

اعلن البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اتفقا على التعاون لوقف إطلاق النار في أوكرانيا.

واوضح البيت الأبيض في تصريح أن "الاتفاق يشمل وقفا مؤقتا للهجمات على منشآت الطاقة، في خطوة تهدف إلى تخفيف حدة التوترات وتجنب أزمة إنسانية". وأشار الى أن" الفرق الفنية من الجانبين ستجتمع في السعودية خلال الأيام المقبلة لمناقشة آليات تنفيذ الاتفاق، وذلك في إطار الجهود الدبلوماسية المستمرة لإنهاء النزاع".

وأكد البيت الأبيض "استمرار الولايات المتحدة في مشاركة المعلومات الاستخبارية الدفاعية مع أوكرانيا"