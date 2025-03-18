بوتين وترامب يجريان اتصالا هاتفيا.. هذا ما تم بحثه

اجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب مكالمة هاتفية تخص الأزمة الأوكرانية.

وقالت الخدمة الصحفية للكرملين في بيان: "الرئيسان بوتين وترامب يجريان محادثة هاتفية منذ ساعة". كما قال الكرملين، إن "بوتين وافق على تعليق الضربات على البنى التحتية للطاقة في أوكرانيا لمدة 30 يوما".

من جانبه، قال البيت الأبيض، إن "بوتين وترامب تحدثا بشكل موسع عن الشرق الأوسط بصفته منطقة تعاون محتملة". وأضاف أن "الرئيسين ترامب وبوتين تحدثا عن ضرورة السلام ووقف إطلاق النار في أوكرانيا".

وكان مساعد الرئيس الأميركي ونائب كبير موظفي البيت الأبيض دان سكافينو، كتب في منشور على منصة "إكس": "الرئيس ترامب حاليًا في المكتب البيضاوي يتحدث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين منذ الساعة 10:00 بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة. المكالمة تسير على نحو جيد ولا تزال جارية".

وكانت موسكو وواشنطن قد عبرتا عن تفاؤلهما حيال المحادثات التي جرت بينهما في الفترة الأخيرة لكنهما اتفقتا على أنه لا يمكن حل أبرز المسائل العالقة بشأن حل النزاع الأوكراني إلا من خلال إجراء اتصال على أعلى المستويات.