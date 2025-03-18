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ترامب يوجه وزير الخزانة بمراجعة سياسة العقوبات الأمريكية


صرح وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت بأن الرئيس دونالد ترامب كلفه بإعادة تقييم سياسة العقوبات الأمريكية الحالية لما لها من "تأثير سلبي يقوض" دور الدولار كعملة احتياطية عالمية.

 

وقال بيسنت في مقابلة مع قناة "فوكس بيزنس": "لقد كلفني ترامب بإعادة تقييم نظام العقوبات".

وأضاف: "على مدار فترة طويلة، كان لدينا ما أسميه ’العقوبات الكسولة‘.. نحن نعتقد أنها تقوض دور الدولار كعملة احتياطية، حيث بدأ الناس في التخلي عن الدولار.. نحن نعتزم الانتقال إلى نظام عقوبات أكثر فعالية".

واعترف وزير الخزانة الأمريكي بأن القيود التي فرضتها الإدارة الأمريكية السابقة على روسيا "كانت غير فعالة بقدر كبير، بسبب تخوف الرئيس السابق جو بايدن من ارتفاع أسعار الطاقة في الولايات المتحدة".

وأشار إلى أن "فعالية عقوبات الديمقراطيين يمكن تقييمها بـ 6 من 10"، مضيفا: "لقد كلفني الرئيس ترامب، بتشديد العقوبات إلى 10 من 10 إذا لزم الأمر".

تجدر الإشارة إلى أن العقوبات ضد روسيا ارتدّت آثارها سلبا على الدول التي فرضتها، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الكهرباء والوقود والمواد الغذائية في أوروبا والولايات المتحدة.

وأشار الرئيس فلاديمير بوتين خلال مؤتمر الاتحاد الروسي للصناعيين ورجال الأعمال في موسكو اليوم الثلاثاء إلى أن قطاع الأعمال الروسي تكيف مع العقوبات وأطلق آليات بديلة للتعاون، وأن العقوبات ضد روسيا أكثر بكثير من تلك التي فرضت على جميع باقي الدول.

وأكد الرئيس بوتين، في وقت سابق، أن سياسة احتواء روسيا وإضعافها استراتيجية طويلة المدى لدى الغرب، ولن تكون ناجعة، لافتا إلى أن العقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي برمته، وأن الغرب يتطلع إلى تدمير حياة الملايين من الناس.

 

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