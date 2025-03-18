ترامب يعثر على "ثغرة" ويبطل عفو بايدن

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن العفو الذي منحه سلفه جو بايدن غير صالح لأنه لم يوقعه شخصيا، بل من خلال آلة توقع على الوثائق.

وكتب ترامب على موقع "تروث سوشيال": "إن العفو الذي منحه جو النعسان.. أصبح باطلا ولاغيا ولم يعد له أي أثر بحكم أنه تم توقيعه بجهاز توقيع تلقائي".

وبحسب الرئيس الأمريكي، فإن بايدن لم يكن على علم بهذه الهفوات، ومن كان على علم بها ربما يكون قد ارتكب جريمة.

وكان ترامب قد نشر في وقت سابق صورة ساخرة على وسائل التواصل الاجتماعي حول رئاسة بايدن بينما تظهر الصورة تسلسلا لرؤساء الولايات المتحدة: ترامب في الفترة 2017-2021، وأجهزة التوقيع التلقائي على المستندات باسم بايدن في الفترة من 2021-2025، ثم ترامب مرة أخرى.

وفي يناير، قبل وقت قصير من تنصيب الرئيس الجديد ترامب، أعلن البيت الأبيض أن بايدن خفف أحكام ما يقرب من 2500 من مرتكبي الجرائم غير العنيفة. كما أصدر بايدن عفوا عن ابنه هانتر، ومنح عفوا وقائيا لعدد من أفراد عائلته، ورئيس هيئة الأركان المشتركة السابق مارك ميلي، ورئيس إدارة الأمراض المعدية السابق أنتوني فاوتشي.