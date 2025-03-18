نص رسالة ايران الى مجلس الأمن بشأن تهديدات الخرف ترامب

ندد مندوب إيران لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني، بالتصريحات الأخيرة الصادرة عن المسؤولين الأمريكيين، واصفا إياها بأنها "بائسة وعدائية"، وتهدف إلى تبرير التصعيد العسكري ضد اليمن.

وفي رسالة رسمية إلى مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء 18 اذار 2025)، أكد إيرواني أن واشنطن "توجه لطهران اتهامات لا أساس لها"، مشيرا إلى أن هذه الاتهامات تأتي في سياق تهديدات أمريكية باستخدام القوة ضد إيران.

وأضاف أن بلاده "ملتزمة بالسلم والأمن الدوليين"، لكنها لن تتوانى عن "الدفاع بحزم عن سيادتها وسلامة أراضيها ومصالحها الوطنية ضد أي عدوان".

كما وصف إيرواني الخطاب الأمريكي بـ"التحريضي"، معتبرا أنه يشكل "انتهاكا صارخا لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة"، داعيا المجتمع الدولي إلى مواجهة "السياسات التصعيدية" التي تتبعها واشنطن في المنطقة.

وأشار المسؤول الإيراني إلى أن "التهديد باستخدام القوة سابقة خطيرة ويشكل مخاطر جسيمة على السلم والأمن الدوليين"، مطالبا مجلس الأمن بعدم التزام الصمت إزاء ما وصفه بـ"الاستفزازات الصارخة" من قبل الولايات المتحدة.

وأكد إيرواني أن أي عمل عسكري ضد إيران "سيكون له عواقب وخيمة، وستتحمل الولايات المتحدة مسؤوليته الكاملة"، مشددا على أن طهران "تدين بشدة الهجوم الأمريكي البريطاني الأخير ضد الحوثيين"، واصفا استخدام القوة ضدهم بأنه "غير قانوني".

كما نفى تورط بلاده في أي أنشطة تخالف قرارات مجلس الأمن بشأن اليمن، قائلا: "نرفض اتهامنا بانتهاك حظر الأسلحة في اليمن".

وفي المقابل، صعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من لهجته تجاه إيران، محملا إياها مسؤولية الهجمات التي يشنها الحوثيون في اليمن، ومهددا بردٍّ عسكري واسع.

وفي منشور عبر منصة "تروث سوشال"، قال ترامب: "لا ينبغي لأحد أن ينخدع. الحوثيون، هؤلاء الأوباش الشرسون المكروهون من قبل الشعب اليمني، خططوا ونفذوا مئات الهجمات. كل ذلك ينبع من إيران".

وأضاف أن أي هجوم جديد من الحوثيين سيُواجه بـ"ردٍّ هائل"، مشيرا إلى أن الرد الأمريكي قد لا يكون محصورا في اليمن وحده. كما اتهم ترامب إيران بتقديم "التمويل والأسلحة والمعدات المتطورة" للحوثيين، مؤكدا أن أي طلقة يطلقها الحوثيون "هي طلقة من سلاح وقيادة إيران"، مما يجعل طهران مسؤولة عن أي تصعيد قادم.

ويأتي هذا التوتر المتصاعد بعد إعلان الحوثيين عن تنفيذ هجوم بطائرات مسيّرة على الأسطول الأمريكي في المنطقة، ردا على الغارات التي استهدفت مواقعهم في صنعاء ومناطق أخرى في اليمن.