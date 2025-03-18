مصادر إيرانية: طائرة التجسس الأمريكية أقلعت من السعودية

أفادت مصادر عسكرية إيرانية، اليوم الإثنين، (17 آذار 2025)، بأن طائرة تجسس أمريكية من طراز MQ-4C، تحمل الرقم التسلسلي OVRLD02 ورمز التسجيل Q4، أقلعت من قاعدة في السعودية بعد إيقاف إشاراتها الراديوية والأقمار الصناعية.

وأكدت المصادر أن "غرفة العمليات المشتركة للقوات البحرية في الجيش الإيراني والحرس الثوري تتابع عن كثب مسار الطائرة منذ لحظة إقلاعها، وسط حالة من التأهب الكامل للرد على أي خرق محتمل للمجال الجوي الإيراني.".

وجددت المصادر التأكيد على أن "الجيش والحرس الثوري الإيراني أمرا جميع القوات الصاروخية بأن تكون في حالة تأهب قصوى".

وبحسب المصادر فأن "صوراً التقطتها الأقمار الصناعية تشير إلى وجود طائرات تجسس أمريكية بالقرب من السواحل الإيرانية، وذلك بعد ساعات من التصريحات التحذيرية التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد إيران".

في الوقت نفسه، أكدت المصادر أن حركة الطيران في أجواء المنطقة لا تزال تسير بشكل طبيعي دون اضطرابات ملحوظة.

من جهته، حذر البيت الأبيض إيران من التهاون في التعامل مع تحذيرات ترامب، مشددًا على أن أي تصعيد من قبلها أو من قبل حلفائها في المنطقة سيواجه برد قاسٍ.

وفي تصريح جديد، أكد الرئيس الأمريكي أن "كل رصاصة يطلقها الحوثيون من الآن فصاعدًا هي بمثابة رصاصة أطلقتها إيران"، محملاً طهران مسؤولية أي هجمات قد تنفذها الجماعة اليمنية المسلحة.

وأضاف ترامب: "إيران تزود الحوثيين بالسلاح والمال والتكنولوجيا العسكرية المتقدمة، وأي هجوم جديد سيتم الرد عليه بقوة كبيرة، وقد لا يقتصر الرد على مكان محدد."