الجيش الإيراني يجبر طائرة تجسس أمريكية على الانسحاب من أجوائها

أعلنت القوات الجوية الإيرانية، مساء اليوم الاثنين (17 آذار 2025)، أن طائرة تجسس أمريكية من طراز MQ-4C اضطرت إلى التراجع بعد أن واجهتها مقاتلات إيرانية من طراز F-14 وطائرات استطلاعية مسيرة.

وأكد الجيش الإيراني في بيان أن قواته المسلحة في "أعلى درجات الجاهزية" للرد على أي اختراق أو تهديد لأمن البلاد، مشددًا على أن أي عدوان سيُواجه بـ"رد قاسٍ" يستهدف مصالح الأعداء في المنطقة.

من جانبه، حذر الحرس الثوري الإيراني من أن أي طائرة، سواء كانت مأهولة أو مسيرة، تخترق الأجواء الإيرانية سيتم التعامل معها بحزم، مشدداً على أن إيران لن تتسامح مع أي تحركات عدائية ضد سيادتها