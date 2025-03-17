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روسيا: الحوار بين طهران وواشنطن كفيل بتجنب التوتر


أكد مندوب روسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف أن المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة ستساعد على تجنب التوتر حول الاتفاق النووي، حيث جاء ذلك في مؤتمر صحفي لأوليانوف في مؤتمر صحفي عقد في المركز الصحفي الدولي متعدد الوسائط "روسيا سيغودنيا"، حيث تابع، ردا على سؤال بشأن البرنامج النووي الإيراني، حيث تابع: "يبدو لي أن استئناف عملية التفاوض بمشاركة إيران والولايات المتحدة فقط هو الحل. هل هذا ممكن؟ نظريا، نعم. الوقت يمر، وفي 18 أكتوبر سينتهي العمل بالقرار 2231، الذي أقرّ خطة العمل الشاملة المشتركة، وكذلك الخطة المشتركة نفسها".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قال، 7 مارس الجاري، إنه أرسل رسالة إلى المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، جاء فيها أنه يفضل التوصل إلى اتفاق مع طهران بشأن البرنامج النووي الإيراني، مشيرا إلى أن واشنطن تدرس طريقين محتملين لحل القضية النووية الإيرانية: العسكرية والدبلوماسية، مؤكدا أن الولايات المتحدة تعطي الأولوية للمفاوضات.

وفي عام 2015 توصلت بريطانيا وألمانيا والصين وروسيا والولايات المتحدة وفرنسا وإيران إلى اتفاق نووي عرض تخفيف العقوبات على إيران مقابل فرض قيود على البرنامج النووي الإيراني. ثم انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق خلال الولاية الأولى للرئيس ترامب، في مايو 2018، وأعادت الولايات المتحدة فرض العقوبات على طهران، فردت إيران بتقليص تدريجي لالتزاماتها بموجب الاتفاق، وتخلت عن القيود المفروضة على الأبحاث النووية ومستوى تخصيب اليورانيوم.

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روسيا: الحوار بين طهران وواشنطن كفيل بتجنب التوتر
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