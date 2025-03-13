وزارة الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على وزير النفط الإيراني

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الخميس، فرض عقوبات على وزير النفط الإيراني محسن باك نجاد وبعض السفن التي ترفع علم هونغ كونغ، وهذه ثالث حزمة تفرضها الإدارة الأمريكية على قطاع النفط الإيراني منذ أن قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إعادة استراتيجية الضغوط القصوى على طهران، اعتباراً من الشهر الماضي.

ويعتبر وزير النفط الإيراني أول مسؤول في حكومة مسعود بزشكيان يواجه عقوبات أمريكية، بعد عودة ترمب إلى السلطة في يناير (كانون الثاني) الماضي.