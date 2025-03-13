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إيران تحدد شروطها للتفاوض غير المباشر مع واشنطن


كشف وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، عن الشروط التي تضعها بلاده للدخول في مفاوضات غير مباشرة مع الولايات المتحدة، مشددا على ضرورة توافر ظروف متكافئة لضمان تحقيق نتائج فعالة، حيث ذكر عراقجي، في مقابلة مع صحيفة "إيران" الحكومية نشرت اليوم الخميس، إن طهران ترفض التفاوض في ظل سياسة "الضغط الأقصى" التي تمارسها واشنطن، موضحا: "إذا دخلنا في مفاوضات بينما الطرف الآخر يمارس الضغط الأقصى، فسنكون في موقع ضعف، ولن نحقق أي مكاسب. هذه ليست مسألة عناد، بل مقاربة فنية بحتة".  

وأضاف، أن إيران لن تعود إلى طاولة المفاوضات إلا إذا أدركت الولايات المتحدة أن سياسة الضغط لن تحقق أهدافها، مشيرا إلى أن طهران تكثف مشاوراتها مع روسيا والصين والترويكا الأوروبية (فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة) لتعزيز الدعم للاتفاق النووي.  

كما أكد عراقجي، على أن إيران وضعت استراتيجية متكاملة لإدارة المفاوضات النووية المحتملة، لافتا إلى أن أي محادثات مع واشنطن ستجري بشكل غير مباشر عبر وساطة ثلاث دول أوروبية.  

كذلك أعلن عن طرح مقترح جديد لحل الخلافات العالقة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مؤكدا أهمية تبني نهج تفاوضي مرن وعادل لمواجهة الضغوط الدولية.

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