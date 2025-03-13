ترامب يتراجع عن مقترحه بشأن غزة: لن يطرد أحد

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أحدث تعليق له على خطته السابقة بشأن قطاع غزة بعد لقاء مع رئيس الوزراء الإيرلندي مايكل مارتن، إنه "لا أحد يجبر سكان غزة على المغادرة".

والتقى ترامب مع مارتن، الأربعاء، وناقشا القضايا التجارية، والأوضاع في قطاع غزة.

وأوضح ترامب خلال لقاء صحفي مشترك: "لن يطرد أحد من غزة، لا أحد يجبر سكان غزة على المغادرة"، في تراجع واضح عن مقترحه السابق، الذي واجه رفضا عربيا وعالميا واسعا.

بدوره قال رئيس الوزراء الإيرلندي مايكل مارتن، عقب لقاء ترامب في البيت الأبيض: "نريد الإفراج عن الأسرى وتحقيق السلام في غزة"، كما دعا إلى ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار، في ظل جهود الوساطة الدولية لخوض مباحثات المرحلة الثانية من اتفاق غزة.

وخلال القمة العربية غير العادية التي عقدت في القاهرة الأسبوع الماضي تم طرح خطة بديلة، تقضي بإعادة إعمار غزة مع الإبقاء على سكانها.

وكانت مصر طرحت على القمة العربية، خطة قدرت قيمتها بـ53 مليار دولار من أجل إعادة بناء غزة على مدى 5 سنوات، مركزة على الإغاثة الطارئة وإعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية.