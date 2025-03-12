القائد المفدى السيد علي الخامنئي يعتبر دعوة ترامب للتفاوض تضليل للراي العام العالمي

رد قائد الثورة الاسلامية في ايران السيد علي الخامنئي، اليوم الأربعاء (12 آذار 2025)، دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتفاوض مع إيران، واعتبرها خداعاً للرأي العام العالمي.

وقال سماحته في خطاب له أمام حشد من طلاب الجامعات: "رئيس الولايات المتحدة يقول إنه مستعد للتفاوض مع إيران، لكن دعوته ليست سوى محاولة لتضليل الرأي العام، حيث يسعون لإظهار أنفسهم كدعاة للحوار والسلام بينما إيران ترفض ذلك".

وأضاف سماحته: "لماذا إيران غير مستعدة للتفاوض، فليعودوا إلى أنفسهم! لقد تفاوضنا معهم لسنوات، وعندما تم التوصل إلى اتفاق نهائي موقّع، جاء نفس هذا الشخص وأطاح به ومزّقه"..

وجاءت تصريحات سماحته مع تسلم إيران رسالة ترامب والتي نقلها أنور محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الأربعاء، وسلمها إلى عباس عراقجي، وزير الخارجية الإيراني.

وأكد سماحة السيد القائد أن التفاوض مع الحكومة الأمريكية الحالية لن يؤدي إلى رفع العقوبات المفروضة على إيران بل سيزيد الأمور تعقيدًا.

وقال "إذا كان الهدف من التفاوض هو رفع العقوبات، فإن التفاوض مع هذه الحكومة الأمريكية لن يحقق ذلك، بل سيزيد الضغوط ويعقد الموقف أكثر."

وأضاف سماحته: "بعض الأشخاص في الداخل يواصلون الضغط على الحكومة من أجل التفاوض، ويسألون لماذا لا نتفاوض مع أمريكا؟ لكنني أؤكد لكم أن المفاوضات مع هذه الإدارة ستؤدي فقط إلى مزيد من الضغوط، ولن تحل أي مشكلة أو تفتح أي قفل."

وأشار إلى أن بعض المطالبات الجديدة التي يطرحها الطرف الأمريكي ستؤدي إلى تعقيد الأمور أكثر مما هي عليه الآن، مؤكدًا أن التفاوض لن يكون حلاً للمشاكل الحالية.