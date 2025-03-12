المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات سلم رسالة ترامب لوزير الخارجية الإيراني

أفادت وكالة أنباء فارس الإيرانية، اليوم الأربعاء، (12 آذار 2025)، بان المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات (أنور قرقاش)، سلم رسالة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أعلن بوقت سابق اليوم الأربعاء، أن قرقاش، يحمل رسالة من ترامب إلى طهران.

وأشار بقائي في تصريح لوسائل إعلام إيرانية ، إلى أن هذه الزيارة تأتي في إطار الجهود الدبلوماسية الإقليمية، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل حول مضمون الرسالة أو جدول أعمال اللقاءات التي سيعقدها قرقاش في إيران.

ويأتي هذا التطور وسط تكهنات حول تحركات دبلوماسية جديدة بين واشنطن وطهران، في ظل تصاعد التوترات بشأن الملف النووي الإيراني والعلاقات الإقليمية.