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الإمارات تنقل رسالة أمريكية إلى إيران


صرّح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، اليوم الأربعاء، بأن المستشار الدبلوماسي للرئيس الإماراتي، أنور قرقاش، يحمل رسالة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الحكومة الإيرانية، إذ أشار بقائي، في تصريح لوكالة "إيسنا"، إلى أن قرقاش سيلتقي مساء اليوم وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، لتسليم الرسالة خلال زيارته إلى طهران.  

في ذات الصدد، صرح عراقجي في وقت سابق بأن "ترامب كتب رسالة لكنها لم تصل إلينا بعد، ومن المقرر تسليمها عبر إحدى الدول العربية"، مشددا على أن إيران مستعدة دائما للتفاوض بشأن برنامجها النووي، لكن ذلك يجب أن يكون من موقع التكافؤ والكرامة.  

وكان ترامب قد كشف، في تصريحات لقناة "فوكس بيزنس"، أنه حذر طهران من احتمال مواجهة عمل عسكري ما لم توافق على التفاوض حول اتفاق نووي جديد يمنعها من تطوير برنامجها بشكل أكبر.

وقال: "لقد بعثت لهم رسالة أعبر فيها عن أملي في أن يتفاوضوا، لأن التدخل العسكري سيكون كارثيا بالنسبة لهم".  

في المقابل، انتقد المرشد الأعلى الإيراني، آية الله السيد علي الخامنئي، ما وصفها بـ"الدول المتسلطة"، في إشارة واضحة إلى رسالة ترامب، مؤكدا رفضه للضغوط الخارجية بشأن برنامج إيران النووي.

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