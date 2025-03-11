أوكرانيا تؤيد مقترحا أميركيا بهدنة لمدة 30 يوما

أيدت أوكرانيا مقترحا أميركيا يقضي بإعلان هدنة مدتها 30 يوما في الحرب الدائرة مع روسيا، وذلك في خطوة هامة نحو تخفيف حدة الصراع المستمر.

وجاء هذا التأييد بعد مفاوضات استمرت لأكثر من ثماني ساعات في مدينة جدة الساحلية على البحر الأحمر في المملكة العربية السعودية، بين ممثلين عن الولايات المتحدة وأوكرانيا.

وفي بيان مشترك صدر عن الجانبين، أكدت واشنطن أنها وافقت من طرفها على وقف تعليق المساعدات العسكرية لأوكرانيا وتبادل المعلومات الاستخباراتية معها "فورا"، وهو ما يعد خطوة رئيسية لدعم كييف في إطار هذه الهدنة.

كما تم التوصل إلى اتفاق لإبرام اتفاقية المعادن بين الطرفين في "أقرب وقت ممكن".

ويأتي هذا الإعلان في وقت أعلن الجيش الروسي عن إحراز تقدم كبير في منطقة كورسك الحدودية التي كانت قد سيطرت عليها أوكرانيا في وقت سابق.