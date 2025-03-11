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الرئيس الإيراني يرد على ترامب: بعد تهديداتك لن أتفاوض معك وافعل ما تشاء


رد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان على نظيره الأمريكي دونالد ترامب، مساء اليوم الثلاثاء (11 آذار 2025)، أنه لن يدخل في مفاوضات مع واشنطن.

وقال بزشكيان في كلمة له خلال حفل افطار  وهو يخاطب ترامب: "الآن بعد أن هددت، لن آتي للتفاوض معك على الإطلاق، افعل ما تريد!"، مضيفاً "يريد أن يفرض ترامب علينا ما يريده، أفعل هذا ولا تفعل هذا، هذا غير مقبول لن نقبل بإصدار القرارات لنا".

وأضاف في معرض حديثه عن تصرف ترامب مع الرئيس الأوكراني: "سلوك ترامب مع زيلنسكي يبعث على الخجل ولن نفعل ذلك".

ويأتي هذا التصريح وسط تصاعد التوترات بين واشنطن وطهران، حيث تسعى الولايات المتحدة إلى فرض مزيد من العقوبات والضغوط على إيران، بينما تؤكد القيادة الإيرانية رفضها لأي تفاوض غير متكافئ.

وقال الثورة الاسلامية في ايران سماحة السيد علي الخامنئي في وقت سابق، إن بعض الدول المتسلطة تصر على المفاوضات من أجل الهيمنة وفرض إراداتها، وليس من أجل حل المشكلات، مبيناً "الجمهورية الإسلامية الإيرانية بكل تأكيد لن تقبل بمطالب تلك الدول".

وأوضح سماحته في خطاب أمام كبار المسؤولين "الأمر لن يقتصر على الملف النووي إنما سيطرحون ملفات ومطالب جديدة وسنرفضها"، منوهاً "المطالب الأخرى التي سيطرحوها في المفاوضات مثل القدرات الدفاعية والإقليمية أمر مرفوض بالنسبة لنا".

وتابع "هم يكررون مصطلح التفاوض لتشويش الرأي العام والإيحاء بأنهم أهل تفاوض ونحن من نبتعد عن طاولة المفاوضات".

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