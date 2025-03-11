ترامب يفرض رسوما جديدة على واردات الصلب والألمنيوم الكندية

صرّح الرئيس الأميركي، اليوم الثلاثاء، بفرض رسوم جمركية إضافية تتراوح بين 25% و50% على واردات الصلب والألمنيوم القادمة من كندا، حيث ذكر ترامب في بيان: "أصدرنا تعليمات بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 25% إلى 50% على واردات الصلب والألمنيوم القادمة من كندا"، مؤكدا أن هذه الإجراءات ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من صباح الغد.

وأضاف، أن بلاده سترفع الرسوم الجمركية على السيارات المستوردة اعتبارا من الشهر المقبل، في حال لم تقم كندا بإلغاء رسومها الجمركية المفروضة على بعض المنتجات الأمريكية.

ويأتي هذا القرار في ظل توتر العلاقات بين واشنطن وأوتاوا، بعد مطالبة ترامب لكندا بالانضمام إلى الولايات المتحدة، وهو ما قوبل برفض رسمي من الحكومة الكندية.