البرلمان العربي يرحب باتفاق دمج قوات سوريا الديمقراطية ضمن مؤسسات الدولة

رحب البرلمان العربي، اليوم الثلاثاء، بإعلان الرئاسة السورية توقيع اتفاق يقضي باندماج قوات سوريا الديمقراطية "قسد" ضمن مؤسسات الدولة السورية، إذ أكد البرلمان، على أهمية الحفاظ على وحدة أراضي سوريا ورفض أي محاولات للتقسيم، مع تجديد دعمه التام لوحدة البلاد وسيادتها وسلامة أراضيها.

كما أوضح البرلمان العربي بأن هذه الخطوة تمثل "أهمية كبيرة في الحفاظ على أمن واستقرار سوريا ووحدتها وسيادتها واستقلالها، وكذلك في إعادة بناء الدولة بما يلبي تطلعات الشعب السوري ويعزز وحدته الوطنية."

فيما جدد البرلمان العربي دعمه الكامل لكل ما يسهم في تعزيز السلم الأهلي واستكمال مسار بناء مؤسسات الدولة السورية، مؤكدا على أهمية دعم الجهود التي تهدف إلى توحيد الصف السوري وتحقيق الاستقرار في البلاد.