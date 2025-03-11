الصفحة الدولية

إيران تعرض دعمها للعراق لمواجهة إجراءات أمريكا بخصوص إنهاء استثناء الكهرباء


صرّح وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم الثلاثاء، عن استعداد بلاده التام للوقوف مع العراق في مواجهة الإجراءات الأمريكية "غير القانونية" المتمثلة في إنهاء الإعفاءات التي كانت تسمح للعراق باستيراد الغاز الإيراني، حيث ذكر ذلك في منشور له على منصة "إكس" حيث أكد أن إيران ستظل ملتزمة بتعهداتها تجاه الحكومة العراقية لمواجهة هذه الإجراءات.

كما ذكر عراقجي، أنه "من المؤسف للغاية أن تقرر الحكومة الأميركية استهداف الشعب العراقي البريء من خلال حرمانه من الوصول إلى الخدمات الأساسية مثل الكهرباء، خاصة على أعتاب الأشهر الحارة القادمة"، مؤكدا على أن إيران تقف مع الشعب العراقي في هذا الظرف الصعب.

وكانت مدة الاستثناء الذي منحته الولايات المتحدة للعراق من العقوبات المفروضة على إيران قد انتهت، يوم السبت 8 آذار (مارس) 2025، مما يعني أن العراق لن يتمكن من استيراد الغاز الإيراني اللازم لتشغيل محطات الكهرباء في جميع أنحاء البلاد، كما صرحت وزارة الخارجية الأمريكية، في وقت لاحق بإنهاء الإعفاءات، في إطار سياسة "الضغوط القصوى" التي تنتهجها إدارة الرئيس دونالد ترامب ضد طهران.

ومن الجدير بالذكر أن العراق يعتمد على استيراد الغاز الإيراني لتوفير الكهرباء، خاصة في فصل الصيف، وكان يعتمد على الإعفاءات الأمريكية المتجددة، كما أشار نواب عراقيون إلى أن انقطاع الغاز الإيراني قد يؤدي إلى خسارة تصل إلى 8 آلاف ميغاواط من منظومة الكهرباء في البلاد.

وفي خطوة بديلة، أعلن المتحدث باسم لجنة النفط والغاز النيابية، علي شداد، أن الحكومة العراقية تدرس استيراد الغاز الخليجي بدلا من الغاز الإيراني، مشيرا إلى وجود مشروع قيد التنفيذ في البصرة لاستيراد الغاز من دول الخليج.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
البرلمان العربي يرحب باتفاق دمج قوات سوريا الديمقراطية ضمن مؤسسات الدولة
إيران تعرض دعمها للعراق لمواجهة إجراءات أمريكا بخصوص إنهاء استثناء الكهرباء
قبول استقالة وزير الكهرباء الكويتي
تطور جديد يخص صحة البابا فرنسيس
أمريكا وروسيا تطلب عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول سوريا
إيران: لن نقبل مفاوضات تهدف إلى تفكيك برنامجنا النووي السلمي
حماية ترامب يطلقون النار على مسلح قرب البيت الأبيض
تحليق أول "تاكسي طائر" في إيران
مطالب تشريعية أمريكية بإعادة تصنيف تركيا كدولة شرق أوسطية
قاليباف: رسالة ترامب هدفها فرض تنازلات وتهديدات جديدة للبيت الأبيض تجاه طهران
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
حيدر الاعرجي : دوله رئيس الوزراء المحترم معالي سيد وزير التعليم العالي المحترم يرجى التفضل بالموافقه على شمول الطلبه السادس ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
سهام جاسم حاتم : احسنتم..... الحسين بن علي بن أبي طالب عليهما السلام.جسد اعلى القيم الانسانية. لكل الطوائف ومختلف الاقوام سواء ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
Muna : بارك الله فيكم ...احسنتم النشر ...
الموضوع :
للامام علي (ع) اربع حروب في زمن خلافته
الحاج سلمان : هذه الفلتة الذي ذكرها الحاكم الثاني بعد ما قضى نبي الرحمة (ص) أعيدت لمصطفى إبن عبد اللطيف ...
الموضوع :
رسالة الى رئيس الوزراءالسابق ( الشعبوي) مصطفى الكاظمي
فاديه البعاج : اللهم صلي على محمد وال محمد يارب بحق موسى ابن جعفر ان تسهل لاولادي دراستهم ونجاح ابني ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
محمد الخالدي : الحمد لله على سلامة جميع الركاب وطاقم الطائرة من طيارين ومضيفين ، والشكر والتقدير الى الطواقم الجوية ...
الموضوع :
وزير النقل يثني على سرعة التعاطي مع الهبوط الاضطراري لطائرة قطرية في مطار البصرة
Maher : وياريت هذا الجسر يكون طريق الزوار ايضا بأيام المناسبات الدينية لان ديسدون شارع المشاتل من البداية للنهاية ...
الموضوع :
أمانة بغداد: إنشاء أكبر مجسر ببغداد في منطقة الأعظمية
ساهر اليمني : الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ...
الموضوع :
السوداني : عاشوراء صارت جزءا من مفهومنا عن مواجهة الحق للباطل
هيثم العبادي : السلام عليكم احسنتم على هذه القصيدة هل تسمح بقرائتها ...
الموضوع :
قصيدة الغوث والامان = يا صاحب الزمان
مواطن : حسبي الله ونعم الوكيل ...
الموضوع :
بلا رأس و"محنطة".. 139 جثة تخرج من "شق أرضي" في نينوى بعد سنوات طويلة من الظلام
فيسبوك