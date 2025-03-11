إيران تعرض دعمها للعراق لمواجهة إجراءات أمريكا بخصوص إنهاء استثناء الكهرباء

صرّح وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم الثلاثاء، عن استعداد بلاده التام للوقوف مع العراق في مواجهة الإجراءات الأمريكية "غير القانونية" المتمثلة في إنهاء الإعفاءات التي كانت تسمح للعراق باستيراد الغاز الإيراني، حيث ذكر ذلك في منشور له على منصة "إكس" حيث أكد أن إيران ستظل ملتزمة بتعهداتها تجاه الحكومة العراقية لمواجهة هذه الإجراءات.

كما ذكر عراقجي، أنه "من المؤسف للغاية أن تقرر الحكومة الأميركية استهداف الشعب العراقي البريء من خلال حرمانه من الوصول إلى الخدمات الأساسية مثل الكهرباء، خاصة على أعتاب الأشهر الحارة القادمة"، مؤكدا على أن إيران تقف مع الشعب العراقي في هذا الظرف الصعب.

وكانت مدة الاستثناء الذي منحته الولايات المتحدة للعراق من العقوبات المفروضة على إيران قد انتهت، يوم السبت 8 آذار (مارس) 2025، مما يعني أن العراق لن يتمكن من استيراد الغاز الإيراني اللازم لتشغيل محطات الكهرباء في جميع أنحاء البلاد، كما صرحت وزارة الخارجية الأمريكية، في وقت لاحق بإنهاء الإعفاءات، في إطار سياسة "الضغوط القصوى" التي تنتهجها إدارة الرئيس دونالد ترامب ضد طهران.

ومن الجدير بالذكر أن العراق يعتمد على استيراد الغاز الإيراني لتوفير الكهرباء، خاصة في فصل الصيف، وكان يعتمد على الإعفاءات الأمريكية المتجددة، كما أشار نواب عراقيون إلى أن انقطاع الغاز الإيراني قد يؤدي إلى خسارة تصل إلى 8 آلاف ميغاواط من منظومة الكهرباء في البلاد.

وفي خطوة بديلة، أعلن المتحدث باسم لجنة النفط والغاز النيابية، علي شداد، أن الحكومة العراقية تدرس استيراد الغاز الخليجي بدلا من الغاز الإيراني، مشيرا إلى وجود مشروع قيد التنفيذ في البصرة لاستيراد الغاز من دول الخليج.