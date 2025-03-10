قبول استقالة وزير الكهرباء الكويتي

صدر، اليوم الاثنين، في الكويت مرسوم أميري بقبول استقالة وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة محمود عبدالعزيز محمود بوشهري.

كما صدر مرسوم أميري آخر بتعيين نورة محمد خالد المشعان وزيرا للكهرباء والماء والطاقة المتجددة بالوكالة، بالإضافة إلى عملها وزيرا للأشغال العامة".

وقد كان بوشهري عين وزيرا الكهرباء والماء والطاقة المتجددة في أواخر أغسطس/أب الماضي بموجب مرسوم أميري قضى بتعديل تعيين عدد من الوزراء وتعيين وزراء آخرين"