الصفحة الدولية

قاليباف: رسالة ترامب هدفها فرض تنازلات وتهديدات جديدة للبيت الأبيض تجاه طهران


صرّح رئيس مجلس الشورى الإسلامي في ايران محمد باقر قاليباف بأن بلاده لا تنتظر أي رسالة من أمريكا، مؤكداً أنه “من الممكن إفشال العقوبات عن طريق احتوائها وتعزيز قدرات البلد”، إذ تطرق قاليباف أثناء كلمة له في الجلسة العامة لمجلس الشورى الاسلامي صباح اليوم الأحد، إلى كلمة الإمام السيد علي الخامنئي أمس السبت، قائلاً إن الإمام أشار إلى “استراتيجيات وحلول مهمة لحل مشاكل البلاد في تجمع مسؤولي النظام وخدام الشعب، وهنا اؤكد على ضرورة الاستعداد الكامل لمجلس الشورى الإسلامي للعمل بتوصياته الحكيمة ولمرافقة مؤسسات البلاد الأخرى من اجل تقدم إيران العزيزة.”

وفيما يتعلق بتصريحات ترامب حول التفاوض مع ايران، رأى قاليباف بأن سلوك الرئيس الأميركي مع الدول الأخرى، “يظهر بأن هذه التصريحات مجرد خداع لمفاوضات ظاهرية تهدف إلى نزع سلاح إيران”.

كما أكد قاليباف أنه “من البديهي أن أي تفاوض في ظل التهديد والإذلال، وفرض تنازلات جديدة، لن يؤدي الى رفع العقوبات ولن يصل إلى أي نتائج”، مضيفاً أنه “اليوم وأكثر من أي وقت مضى، أصبح من الواضح للشعب الايراني العزيز أنه من الممكن إفشال العقوبات عن طريق احتوائها وتعزيز قدرات البلد”.

كذلك ذكر قاليباف بأن ايران “لا تنتظر أي رسالة من امريكا”، معتبرا أنه “من خلال الاستفادة من القدرات الداخلية الهائلة وفرص تطوير العلاقات الخارجية مع الدول الأخرى، يمكن الوصول إلى موقف لا يجيز للعدو فيه سوى رفع العقوبات في شكل استمرار المفاوضات مع الدول المتبقية في خطة العمل المشترك الشاملة”.

بالمقابل، جدد البيت الأبيض تهديداته لطهران بعدما أعلن الإمام الخامنئي أن بلاده “لن تدخل في مفاوضات تحت ضغط البلطجة”، وذلك ردا على رسالة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، حيث ذكر المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض برايان هيوز في بيان إن التعامل مع طهران سيكون “عسكرياً أو عبر إبرام اتفاق”، وهي العبارة التي أطلقها ترامب في مقابلة مع قناة “فوكس بيزنس” في وقت سابق.

وأضاف هيوز “نأمل أن يضع النظام الإيراني شعبه ومصالحه فوق الإرهاب”، حسب زعمه.

وقد أعلن الرئيس الأميركي الجمعة أنه بعث رسالة إلى الإمام الخامنئي يخيره فيها بين التفاوض بشأن البرنامج النووي أو مواجهة عمل عسكري.

وخلال فترة رئاسته الأولى بين عامي 2017 و2021 انسحب ترامب من الاتفاق النووي المبرم مع إيران عام 2015، والذي فرض قيوداً صارمة على أنشطة طهران النووية مقابل رفع العقوبات عنها.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
قاليباف: رسالة ترامب هدفها فرض تنازلات وتهديدات جديدة للبيت الأبيض تجاه طهران
سماحة السيد الخامنئي : : إيران لن تقبل مطلقا توقعات الدول المتغطرسة
بقرار قضائي.. رئيس كوريا الجنوبية المعزول خارج القضبان
شرطة لندن تحاول إنزال رجل تسلق "بيغ بن" حاملا علم فلسطين
عضو بمكتب سماحة القائد المفدى السيد علي الخامنئي يصف ترامب بـالوجه الحقيقي لأمريكا دون تجميل
وزير الخارجية الإيراني يؤكد مسؤولية حكام سوريا الجدد في الحفاظ على سلامة جميع السوريين
وزيرا الخارجية الإيراني والتركي يلتقيان في جدة
ترامب: الولايات المتحدة لن تحمي إلا حلفاءها الذين يدفعون فواتيرهم
عراقجي: إيران مستمرة في المفاوضات مع الدول الاخرى لكن لن تخضع للضغوط الأمريكية
إيران تنفي استلام أي رسالة من ترامب
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
حيدر الاعرجي : دوله رئيس الوزراء المحترم معالي سيد وزير التعليم العالي المحترم يرجى التفضل بالموافقه على شمول الطلبه السادس ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
سهام جاسم حاتم : احسنتم..... الحسين بن علي بن أبي طالب عليهما السلام.جسد اعلى القيم الانسانية. لكل الطوائف ومختلف الاقوام سواء ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
Muna : بارك الله فيكم ...احسنتم النشر ...
الموضوع :
للامام علي (ع) اربع حروب في زمن خلافته
الحاج سلمان : هذه الفلتة الذي ذكرها الحاكم الثاني بعد ما قضى نبي الرحمة (ص) أعيدت لمصطفى إبن عبد اللطيف ...
الموضوع :
رسالة الى رئيس الوزراءالسابق ( الشعبوي) مصطفى الكاظمي
فاديه البعاج : اللهم صلي على محمد وال محمد يارب بحق موسى ابن جعفر ان تسهل لاولادي دراستهم ونجاح ابني ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
محمد الخالدي : الحمد لله على سلامة جميع الركاب وطاقم الطائرة من طيارين ومضيفين ، والشكر والتقدير الى الطواقم الجوية ...
الموضوع :
وزير النقل يثني على سرعة التعاطي مع الهبوط الاضطراري لطائرة قطرية في مطار البصرة
Maher : وياريت هذا الجسر يكون طريق الزوار ايضا بأيام المناسبات الدينية لان ديسدون شارع المشاتل من البداية للنهاية ...
الموضوع :
أمانة بغداد: إنشاء أكبر مجسر ببغداد في منطقة الأعظمية
ساهر اليمني : الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ...
الموضوع :
السوداني : عاشوراء صارت جزءا من مفهومنا عن مواجهة الحق للباطل
هيثم العبادي : السلام عليكم احسنتم على هذه القصيدة هل تسمح بقرائتها ...
الموضوع :
قصيدة الغوث والامان = يا صاحب الزمان
مواطن : حسبي الله ونعم الوكيل ...
الموضوع :
بلا رأس و"محنطة".. 139 جثة تخرج من "شق أرضي" في نينوى بعد سنوات طويلة من الظلام
فيسبوك