بقرار قضائي.. رئيس كوريا الجنوبية المعزول خارج القضبان

أفادت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية يونهاب، اليوم السبت (8 آذار 2025)، بإطلاق سراح الرئيس المعزول يون سيوك يول من الحجز بعد أن وافقت المحكمة على طلب إلغاء اعتقاله بسبب فرضه الأحكام العرفية لفترة وجيزة.

وكان يون قد تقدم بطلب إلى محكمة منطقة سيئول المركزية الشهر الماضي، مدعيا أن لائحة الاتهام الصادرة بحقه بشأن إعلان الأحكام العرفية في 3 ايلول كانت غير قانونية.

من جانبه، رحب المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية بقرار المحكمة بالإفراج عن الرئيس المعزول يون سيوك-يول من الحجز.

وقال المكتب الرئاسي في بيان إنه يرحب بقرار إلغاء اعتقال الرئيس.

وبعد وقت قصير من إصدار قرار المحكمة، ترأس رئيس مكتب السكرتارية الرئاسي جيونغ جين-سيوك اجتماعا مع كبار المساعدين.

وكان يون محتجزا في مركز احتجاز سيئول منذ أن قام المحققون بتوقيفه ونقله إلى هناك في 15 كانون الثاني، بتهمة التحريض على التمرد من خلال محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية في ايلول من العام الماضي.