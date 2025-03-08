الصفحة الدولية

عضو بمكتب سماحة القائد المفدى السيد علي الخامنئي يصف ترامب بـالوجه الحقيقي لأمريكا دون تجميل


أكد عضو مكتب حفظ ونشر أعمال قائد الثورة الاسلامية في ايران سماحة السيد علي الخامنئي، مهدي فضائلي، اليوم السبت (8 آذار 2025)، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ليس حالة استثنائية، بل هو التجسيد الحقيقي لسياسات الولايات المتحدة دون أي قناع زائف.

وقال فضائلي في معرض رده على إعلان ترامب أمس أنه بعث برسالة سماحة السيد الخامنئي بشأن التوصل إلى إتفاق نووي مع إيران، إن "الولايات المتحدة تمارس سياسات الهيمنة والعدوان منذ عقود، مستخدمة شعارات براقة مثل الحرية وحقوق الإنسان والديمقراطية، لكنها في الواقع تسعى إلى فرض سيطرتها على العالم".

واستشهد فضائلي في مقال له نشرته صحيفة همشهري الإيرانية تحت عنوان "الشيطان ذاته.. دون رتوش!"، بآية قرآنية تؤكد العداء الدائم للشيطان، معتبراً أن أمريكا اليوم هي "الشيطان الأكبر" في عصرنا الحديث، مشيراً إلى أن ترامب لم يكن سوى انعكاس حقيقي للمنظومة الأمريكية، متسائلا: ألم يفز ترامب بالرئاسة عبر النظام السياسي الأمريكي نفسه؟، وألم يُقرّ بايدن بعض سياساته بعد مغادرته البيت الأبيض؟ أين المقاومة الجادة داخل الولايات المتحدة لنهجه؟".

وأكد فضائلي أن "ترامب ليس سوى الوجه الحقيقي لأمريكا، لكنه أكثر صراحةً ووقاحةً"، محذراً من أن "التغاضي عن سياسات واشنطن العدوانية سيجعلها أكثر شراسة وتهديدًا للأمن العالمي".

وختم قائلاً: "إذا لم يقف العالم بوجه هذا الشيطان المتوحش، فإنه سيمدّ مخالبه إلى كل مكان، ناشراً الفوضى والدمار في كل أرجاء الأرض".

وأمس الجمعة، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في مقابلة مع قناة فوكس بيزنس، أنه أرسل يوم الخميس، رسالة إلى المرشد الإيراني علي خامنئي، طالبًا منه الدخول في مفاوضات مع الولايات المتحدة.

وأشار ترامب إلى أن هناك طريقتين للتعامل مع إيران: إما عبر التفاوض أو عبر الخيار العسكري، مؤكدًا: "لا أريد إيذاء إيران، لكن إذا اضطررنا إلى اتخاذ إجراء عسكري، فسيكون ذلك كارثيًا بالنسبة لهم."

كما أضاف أن "الشعب الإيراني رائع، لكنه يعيش تحت حكم نظام صارم"، مشددًا على أن وقت اتخاذ القرار قد حان، وأن شيئًا ما سيحدث قريبًا، بأي شكل من الأشكال.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
بقرار قضائي.. رئيس كوريا الجنوبية المعزول خارج القضبان
شرطة لندن تحاول إنزال رجل تسلق "بيغ بن" حاملا علم فلسطين
عضو بمكتب سماحة القائد المفدى السيد علي الخامنئي يصف ترامب بـالوجه الحقيقي لأمريكا دون تجميل
وزير الخارجية الإيراني يؤكد مسؤولية حكام سوريا الجدد في الحفاظ على سلامة جميع السوريين
وزيرا الخارجية الإيراني والتركي يلتقيان في جدة
ترامب: الولايات المتحدة لن تحمي إلا حلفاءها الذين يدفعون فواتيرهم
عراقجي: إيران مستمرة في المفاوضات مع الدول الاخرى لكن لن تخضع للضغوط الأمريكية
إيران تنفي استلام أي رسالة من ترامب
رئيس الوزراء الكندي يبكي بسبب رسوم ترامب الجمركية!
كوريا الشمالية تحذر: التدريبات العسكرية الأمريكية-الكورية الجنوبية ستكلف "ثمنا باهظا"
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
حيدر الاعرجي : دوله رئيس الوزراء المحترم معالي سيد وزير التعليم العالي المحترم يرجى التفضل بالموافقه على شمول الطلبه السادس ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
سهام جاسم حاتم : احسنتم..... الحسين بن علي بن أبي طالب عليهما السلام.جسد اعلى القيم الانسانية. لكل الطوائف ومختلف الاقوام سواء ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
Muna : بارك الله فيكم ...احسنتم النشر ...
الموضوع :
للامام علي (ع) اربع حروب في زمن خلافته
الحاج سلمان : هذه الفلتة الذي ذكرها الحاكم الثاني بعد ما قضى نبي الرحمة (ص) أعيدت لمصطفى إبن عبد اللطيف ...
الموضوع :
رسالة الى رئيس الوزراءالسابق ( الشعبوي) مصطفى الكاظمي
فاديه البعاج : اللهم صلي على محمد وال محمد يارب بحق موسى ابن جعفر ان تسهل لاولادي دراستهم ونجاح ابني ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
محمد الخالدي : الحمد لله على سلامة جميع الركاب وطاقم الطائرة من طيارين ومضيفين ، والشكر والتقدير الى الطواقم الجوية ...
الموضوع :
وزير النقل يثني على سرعة التعاطي مع الهبوط الاضطراري لطائرة قطرية في مطار البصرة
Maher : وياريت هذا الجسر يكون طريق الزوار ايضا بأيام المناسبات الدينية لان ديسدون شارع المشاتل من البداية للنهاية ...
الموضوع :
أمانة بغداد: إنشاء أكبر مجسر ببغداد في منطقة الأعظمية
ساهر اليمني : الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ...
الموضوع :
السوداني : عاشوراء صارت جزءا من مفهومنا عن مواجهة الحق للباطل
هيثم العبادي : السلام عليكم احسنتم على هذه القصيدة هل تسمح بقرائتها ...
الموضوع :
قصيدة الغوث والامان = يا صاحب الزمان
مواطن : حسبي الله ونعم الوكيل ...
الموضوع :
بلا رأس و"محنطة".. 139 جثة تخرج من "شق أرضي" في نينوى بعد سنوات طويلة من الظلام
فيسبوك