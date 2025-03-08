عضو بمكتب سماحة القائد المفدى السيد علي الخامنئي يصف ترامب بـالوجه الحقيقي لأمريكا دون تجميل

أكد عضو مكتب حفظ ونشر أعمال قائد الثورة الاسلامية في ايران سماحة السيد علي الخامنئي، مهدي فضائلي، اليوم السبت (8 آذار 2025)، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ليس حالة استثنائية، بل هو التجسيد الحقيقي لسياسات الولايات المتحدة دون أي قناع زائف.

وقال فضائلي في معرض رده على إعلان ترامب أمس أنه بعث برسالة سماحة السيد الخامنئي بشأن التوصل إلى إتفاق نووي مع إيران، إن "الولايات المتحدة تمارس سياسات الهيمنة والعدوان منذ عقود، مستخدمة شعارات براقة مثل الحرية وحقوق الإنسان والديمقراطية، لكنها في الواقع تسعى إلى فرض سيطرتها على العالم".

واستشهد فضائلي في مقال له نشرته صحيفة همشهري الإيرانية تحت عنوان "الشيطان ذاته.. دون رتوش!"، بآية قرآنية تؤكد العداء الدائم للشيطان، معتبراً أن أمريكا اليوم هي "الشيطان الأكبر" في عصرنا الحديث، مشيراً إلى أن ترامب لم يكن سوى انعكاس حقيقي للمنظومة الأمريكية، متسائلا: ألم يفز ترامب بالرئاسة عبر النظام السياسي الأمريكي نفسه؟، وألم يُقرّ بايدن بعض سياساته بعد مغادرته البيت الأبيض؟ أين المقاومة الجادة داخل الولايات المتحدة لنهجه؟".

وأكد فضائلي أن "ترامب ليس سوى الوجه الحقيقي لأمريكا، لكنه أكثر صراحةً ووقاحةً"، محذراً من أن "التغاضي عن سياسات واشنطن العدوانية سيجعلها أكثر شراسة وتهديدًا للأمن العالمي".

وختم قائلاً: "إذا لم يقف العالم بوجه هذا الشيطان المتوحش، فإنه سيمدّ مخالبه إلى كل مكان، ناشراً الفوضى والدمار في كل أرجاء الأرض".

وأمس الجمعة، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في مقابلة مع قناة فوكس بيزنس، أنه أرسل يوم الخميس، رسالة إلى المرشد الإيراني علي خامنئي، طالبًا منه الدخول في مفاوضات مع الولايات المتحدة.

وأشار ترامب إلى أن هناك طريقتين للتعامل مع إيران: إما عبر التفاوض أو عبر الخيار العسكري، مؤكدًا: "لا أريد إيذاء إيران، لكن إذا اضطررنا إلى اتخاذ إجراء عسكري، فسيكون ذلك كارثيًا بالنسبة لهم."

كما أضاف أن "الشعب الإيراني رائع، لكنه يعيش تحت حكم نظام صارم"، مشددًا على أن وقت اتخاذ القرار قد حان، وأن شيئًا ما سيحدث قريبًا، بأي شكل من الأشكال.