الصفحة الدولية

وزير الخارجية الإيراني يؤكد مسؤولية حكام سوريا الجدد في الحفاظ على سلامة جميع السوريين


أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مسؤولية الحكام السوريين الجدد في حماية أمن وأرواح جميع فئات وشرائح الشعب السوري، وذلك على خلفية التطورات الخطيرة التي يشهدها الساحل السوري، حيث جاء كلام عراقجي خلال لقائه مع نظيره التركي هاكان فيدان أمس الجمعة على هامش الاجتماع الطارئ لوزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في جدة.

كما شدد عراقجي على أن انعدام الأمن والاستقرار في سوريا لن يخدم سوى إسرائيل، مشيرا أيضا إلى أن هذا الوضع ستستغله الجماعات والعناصر الإرهابية والمتطرفة في المنطقة.

وكانت الخارجية التركية في أول تعليق لها على أحداث الساحل السوري حملت "فلول النظام المخلوع" مسؤولية إراقة الدماء، معتبرة أن "استهدافهم لقوى الأمن العام في اللاذقية ومحيطها في هذه المرحلة الحساسة من شأنه إلحاق الأذى بمساعي إرساء الوحدة الوطنية في سوريا"، ودعت لـ"عدم السماح لمثل هذه الاستفزازات بأن تصبح تهديدا للسلام في سوريا والمنطقة".

فيما صرح رئيس المرحلة الانتقالية أحمد الشرع ( الجولاني )أمس الجمعة أيضا، بأن بعض "فلول النظام الساقط" سعى "لاختبار سوريا الجديدة التي يجهلونها"، مشددا على أن سوريا "موحدة من شرقها إلى غربها ومن شمالها إلى جنوبها" حسب زعمه.

وشهدت منطقة الساحل السوري يومين داميين حيث أعلنت قوات الأمن السورية أنها تخوض اشتباكات مع مجموعات مسلحة  "من فلول النظام السابق"، وأفاد المصدر السوري لحقوق الإنسان في أحدث حصيلة للاشتباكات بسقوط 93 قتيلا من عناصر وزارتي الداخلية والدفاع و120 قتيلا في صفوف المسلحين، بينما أودت "مجازر متفرقة" بحياة 162 مدنيا في محافظات الساحل السوري.

كذلك أعربت الخارجية الروسية عن قلق موسكو إزاء التدهور الحاد للوضع في سوريا، داعية جميع القادة السوريين إلى بذل كل ما في وسعهم لإنهاء إراقة الدماء في أقرب وقت ممكن.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
وزير الخارجية الإيراني يؤكد مسؤولية حكام سوريا الجدد في الحفاظ على سلامة جميع السوريين
وزيرا الخارجية الإيراني والتركي يلتقيان في جدة
ترامب: الولايات المتحدة لن تحمي إلا حلفاءها الذين يدفعون فواتيرهم
عراقجي: إيران مستمرة في المفاوضات مع الدول الاخرى لكن لن تخضع للضغوط الأمريكية
إيران تنفي استلام أي رسالة من ترامب
رئيس الوزراء الكندي يبكي بسبب رسوم ترامب الجمركية!
كوريا الشمالية تحذر: التدريبات العسكرية الأمريكية-الكورية الجنوبية ستكلف "ثمنا باهظا"
ترامب يكشف محتوى رسالة بعثها إلى السيد الخامنئي اليوم
بلومبرغ": ترامب يشترط على كييف الموافقة سريعا على وقف إطلاق النار لتوقيع صفقة المعادن
صليب على جبهة وزير الخارجية الامريكي يثير جدلا
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
حيدر الاعرجي : دوله رئيس الوزراء المحترم معالي سيد وزير التعليم العالي المحترم يرجى التفضل بالموافقه على شمول الطلبه السادس ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
سهام جاسم حاتم : احسنتم..... الحسين بن علي بن أبي طالب عليهما السلام.جسد اعلى القيم الانسانية. لكل الطوائف ومختلف الاقوام سواء ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
Muna : بارك الله فيكم ...احسنتم النشر ...
الموضوع :
للامام علي (ع) اربع حروب في زمن خلافته
الحاج سلمان : هذه الفلتة الذي ذكرها الحاكم الثاني بعد ما قضى نبي الرحمة (ص) أعيدت لمصطفى إبن عبد اللطيف ...
الموضوع :
رسالة الى رئيس الوزراءالسابق ( الشعبوي) مصطفى الكاظمي
فاديه البعاج : اللهم صلي على محمد وال محمد يارب بحق موسى ابن جعفر ان تسهل لاولادي دراستهم ونجاح ابني ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
محمد الخالدي : الحمد لله على سلامة جميع الركاب وطاقم الطائرة من طيارين ومضيفين ، والشكر والتقدير الى الطواقم الجوية ...
الموضوع :
وزير النقل يثني على سرعة التعاطي مع الهبوط الاضطراري لطائرة قطرية في مطار البصرة
Maher : وياريت هذا الجسر يكون طريق الزوار ايضا بأيام المناسبات الدينية لان ديسدون شارع المشاتل من البداية للنهاية ...
الموضوع :
أمانة بغداد: إنشاء أكبر مجسر ببغداد في منطقة الأعظمية
ساهر اليمني : الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ...
الموضوع :
السوداني : عاشوراء صارت جزءا من مفهومنا عن مواجهة الحق للباطل
هيثم العبادي : السلام عليكم احسنتم على هذه القصيدة هل تسمح بقرائتها ...
الموضوع :
قصيدة الغوث والامان = يا صاحب الزمان
مواطن : حسبي الله ونعم الوكيل ...
الموضوع :
بلا رأس و"محنطة".. 139 جثة تخرج من "شق أرضي" في نينوى بعد سنوات طويلة من الظلام
فيسبوك