عراقجي: إيران مستمرة في المفاوضات مع الدول الاخرى لكن لن تخضع للضغوط الأمريكية

أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم الجمعة، (7 آذار 2025)، أن إيران ستواصل مفاوضاتها مع الدول الأخرى بشأن برنامجها النووي، لكنها لن تدخل في أي حوار مباشر مع الولايات المتحدة تحت سياسة "الضغوط القصوى" والعقوبات الأمريكية.

وقال عراقجي في تصريح صحفي نقلته وسائل إعلام إيرانية على هامش اجتماع وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في جدة السعودية، أن: "الضغوط الأمريكية لن تجبر إيران على التفاوض"، مشدداً على أن "أي حوار يجب أن يكون في إطار الاحترام المتبادل، وليس الإكراه والابتزاز السياسي.

وفيما يتعلق بالتهديدات الإسرائيلية ضد البرنامج النووي الإيراني، وصفها عراقجي بأنها مجرد أوهام، قائلا: "التكنولوجيا التي امتلكناها موجودة في العقول، ولا يمكن قصفها أو تدميرها بالقنابل."

وحذر عراقجي من أي هجوم على المنشآت النووية الإيرانية، مؤكداً أن طهران قادرة على الرد "بقوة كبيرة وبشكل متناسب ومتوازن"، مضيفًا أن أي عدوان على إيران سيقابله رد مماثل ضد إسرائيل.