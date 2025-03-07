إيران تنفي استلام أي رسالة من ترامب

نفت بعثة الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، (7 آذار 2025)، ادعاءات وسائل إعلام أمريكية بشأن إرسال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رسالة إلى قائد الثورة الاسلامية في ايران سماحة السيد علي الخامنئي.

وفي بيان رسمي"، أكدت البعثة الإيرانية، انها: "لم تتلقّ أي رسالة حتى الآن"، وذلك ردًا على استفسارات الصحافة الأمريكية حول صحة هذه الادعاءات.

وكانت بعض وسائل الإعلام، من بينها موقع "أكسيوس"، قد زعمت أن ترامب بعث برسالة إلى القيادة الإيرانية، يعرض فيها التفاوض حول البرنامج النووي.

وفي وقت سابق، قال ترامب أنه بعث برسالة إلى سماحة السيد الخامنئي ، يدعوه فيها إلى التفاوض، مؤكداً أنه يفضّل التوصل إلى اتفاق مع طهران بشأن برنامجها النووي.

وأضاف ترامب في مقابلة مع "فوكس نيوز": "أفضل أن أتفاوض وأصل إلى اتفاق مع إيران، الخيار الآخر هو اتخاذ إجراء، لأن إيران لا يمكنها امتلاك سلاح نووي".

رغم تصريحات ترامب المتكررة عن رغبته في التوصل إلى اتفاق مع إيران، فإن سماحة السيد الخامنئي سبق أن رفض أي تفاوض مع الولايات المتحدة بعد تولي ترامب الرئاسة.