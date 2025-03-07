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ترامب يكشف محتوى رسالة بعثها إلى السيد الخامنئي اليوم


صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه أرسل رسالة إلى المرشد الإيراني علي خامنئي أعرب فيها عن رغبته بالتفاوض حول الملف النووي الإيراني، إذ ذكر الرئيس الأمريكي إنه يريد التفاوض بشأن برنامج الأسلحة النووية مع إيران وأرسل رسالة إلى طهران يوم أمس الخميس قال فيها إنه يأمل أن تتفاوض.

وأضاف: "يجب أن يتم فعل شيء ما بشأن إيران لمنعها من الحصول على سلاح نووي، ولهذا السبب أفضل التوصل إلى اتفاق معهم وأرسلت رسالة إلى خامنئي أمس (الخميس)".

 وكان ترامب قد وقع في مطلع يناير الماضي على مذكرة حول استعادة سياسة "الضغوط القصوى" تجاه إيران، والتي تشمل محاولات لخفض صادراتها النفطية إلى الصفر بغية منعها من امتلاك سلاح نووي.

بالمقابل، وفي أواخر يناير قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن بلاده لا ترى أي فرصة لاستئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة طالما استمرت واشنطن في التحدث بلغة التهديد والضغوط.

من جانبه، قال المرشد الأعلى السيد علي الخامنئي، إن التجربة أثبتت أن إجراء محادثات مع الولايات المتحدة خطوة "ليست ذكية أو حكيمة أو مشرفة".

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ترامب يكشف محتوى رسالة بعثها إلى السيد الخامنئي اليوم
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