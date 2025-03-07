بلومبرغ": ترامب يشترط على كييف الموافقة سريعا على وقف إطلاق النار لتوقيع صفقة المعادن

ذكرت وكالة "بلومبرغ" نقلا عن مصادر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلب من كييف الموافقة على وقف سريع لإطلاق النار مع روسيا كشرط لتوقيع صفقة المعادن.

واوضحت الوكالة أن "المسؤولين الأوروبيين أُبلغوا بأن الرئيس دونالد ترامب يريد ربط صفقة المعادن المقترحة بين الولايات المتحدة وأوكرانيا بالتزام كييف بوقف سريع لإطلاق النار مع روسيا".

وأضافت: "أشارت واشنطن إلى أن ترامب مستعد لإتمام الاتفاق بشأن صفقة المعادن، الذي ظل معلقا منذ خلافه مع فلاديمير زيلينسكي الأسبوع الماضي، بشرط أن يوافق الأخير على مسار ملموس للهدنة والمحادثات مع موسكو".

وأشارت الوكالة بأن "هذه الشروط الإضافية هي السبب الرئيسي وراء عدم التوقيع على الصفقة حتى الآن، على الرغم من التصريحات العامة التي أدلى بها ترامب وزيلينسكي والتي تشير إلى أنهما على استعداد للتوقيع عليها".

وأكدت الوكالة نقلا عن مصادر أن "الاتفاق قد يشهد تحركا في الأيام المقبلة، وقد يجتمع مسؤولون أوكرانيون وأمريكيون في المملكة العربية السعودية يوم 11 مارس".

وأوضح العديد من المسؤولين في إدارة ترامب في الأيام الأخيرة أن صفقة المعادن المهمة تشكل عنصرا حاسما وخطوة نحو خطة الرئيس الأمريكي للسلام في أوكرانيا.

وذكرت قناة "فوكس نيوز" يوم الخميس أنه من المقرر أن يتوجه وفد أمريكي يضم وزير الخارجية ماركو روبيو، إلى الرياض يوم الثلاثاء للقاء الوفد الأوكراني.

في الرابع من مارس، أكد البيت الأبيض، تعليق المساعدات العسكرية الأمريكية المقدمة لأوكرانيا، مشددا على أن الولايات المتحدة تريد التأكد من أن تلك المساعدات ستساهم في حل الأزمة الأوكرانية.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن، في كلمة ألقاها أمام الكونغرس الأمريكي، عن تلقيه رسالة من فلاديمير زيلينسكي أكد فيها الأخير استعداده للجلوس إلى طاولة المفاوضات من أجل السلام في أوكرانيا بأقرب وقت ممكن ، وذلك بعد ان انتهى اللقاء الأول بينهما بمشادة كلامية، أسفرت عن طرد زيلينسكي من البيت الأبيض متهما إياه بقلة احترام الولايات المتحدة، وأن "عليه العودة عندما يكون مستعدا للسلام".