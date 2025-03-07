صليب على جبهة وزير الخارجية الامريكي يثير جدلا

في تصرف مثير عند الغالبية، تفاجأ الامريكيون بيوم الصوم عند المسيحيين، بوجود اثار صليب على جبهة وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيرو.

وظهر عدد من المسؤولين الأمريكيين وعلى جباههم صليب من الرماد والذي يرمز إلى، بدء موعد الصوم عند المسيحيين، من بينهم روبيو، وعلى جبهته صليب من الرماد خلال مقابلة مع شبكة فوكس نيوز الامريكية.

وأقيم قداس كاثوليكي للموظفين في البيت الأبيض، بمناسبة أربعاء الرماد، بأمر الرئيس دونالد ترامب.

وجاء في رسالة القداس: "في هذا الأربعاء الرماد، ننضم بالصلاة مع عشرات الملايين من الكاثوليك والمسيحيين الأمريكيين الآخرين الذين يبدأون موسم الصوم الكبير المقدس — وهو وقت من الترقب الروحي لآلام وموت وقيامة ربنا ومخلصنا يسوع المسيح".

وأضافت الرسالة: "خلال موسم الصوم الكبير، يقضي المسيحيون 40 يوما و40 ليلة في الصلاة والصيام وإعطاء الصدقات لتعميق إيماننا وتقوية إيماننا بالإنجيل"، مشيرة إلى أن "أتباع المسيح يرتدون اليوم صلبانا من الرماد على جباههم، تذكير مقدس بفنائنا وحاجتنا الدائمة لرحمة المسيح اللامتناهية ومحبته الفدائية".