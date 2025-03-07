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ماسك يسخر من زيلينسكي بـ"منشور الانتخابات"


نشر الملياردير الأميركي إيلون ماسك، اليوم الخميس، تغريدة "يسخر" من خلالها من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بشأن تنظيم الانتخابات في أوكرانيا.

وكتب ماسك على منصة "إكس": تحتاج أوكرانيا إلى إجراء انتخابات. سيخسر زيلينسكي بأغلبية ساحقة".

وقد أرفق ماسك التعليق بمنشور آخر شاركه من إحدى الصفحات على "اكس" يقول إن "فريق ترامب عقد اجتماعا مع زعماء المعارضة الأوكرانية الرئيسيين لمناقشة عقد انتخابات طارئة لاستبدال زيلينسكي، قد يكون تغيير النظام هو السبيل الوحيد للسلام وتجنب الحرب العالمية".

وكانت صحيفة "بوليتيكو" قد كشفت أن 4 أشخاص مقربين من الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد عقدوا نقاشات سرية مع عدد من المعارضين لزيلينسكي، بشأن إمكانية عقدانتخابات في أوكرانيا.

وتشهد العلاقة بين زيلينسكي وترامب توترا على خلفية موقف واشنطن من الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

والثلاثاء، أكد زيلينسكي أنه مستعد للعمل تحت "القيادة القوية" لترامب من أجل تحقيق سلام دائم في أوكرانيا، بعد أيام من اجتماعهما المشحون في المكتب البيضاوي.

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ماسك يسخر من زيلينسكي بـ"منشور الانتخابات"
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