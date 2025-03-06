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الرئيس الإيراني يرفض قانون الحجاب رغم مطالبات البرلمان


 

تمسّك الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان بموقفه الرافض لتنفيذ قانون العفاف والحجاب وعدم الوقوف في وجه الشعب، وذلك في وقت صعد نواب البرلمان الإيراني على الحكومة بتوقيع عريضة جديدة، فضلاً عن توجيه خطابات إلى السلطة القضائية، إذ ذكر محمد جعفر قائم بناه، نائب الرئيس الإيراني للشؤون التنفيذية، إن الرئيس بزشكيان صرح اليوم بعدم إمكانية تنفيذ قانون العفاف والحجاب نظراً لما يسببه من مشكلات للناس، مؤكداً أنه لن يقف في وجه إرادة الشعب.

كما أوضح قائم بناه على منصة "إكس" أن تنفيذ هذا القانون يتعارض مع مصلحة المواطنين ويؤدي إلى تداعيات سلبية، مما يجعله غير قابل للتطبيق".

فيما أشار إلى "البند التاسع للسياسات العامة للنظام يتناول مبادئ التشريع وصياغة القوانين، التي تشمل قابلية التنفيذ والتركيز على الاحتياجات الحقيقية وضمان مشاركة الأغلبية الشعبية".

بالمقابل، وجّه نواب خطاباً إلى رئيس القضاء غلام حسين إجئي للمطالبة بتنفيذ القانون، بعدما نجحت ضغوطهم على السلطة القضائية في دفع محمد جواد ظريف لتقديم استقالته من منصب نائب الرئيس الإيراني في الشؤون الاستراتيجية، في وقت سابق من هذا الأسبوع.

ونشرت وسائل إعلام إيرانية صوراً من عريضة كبيرة في البرلمان بشأن مطالبة الحكومة بتنفيذ قانون الحجاب. وذكرت تقارير أن العريضة موقعة من جميع أعضاء البرلمان البالغ عددهم 290 نائباً.

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