الصفحة الدولية

طرد نائب ديمقراطي من قاعة الكونغرس بسبب خطاب ترامب


أظهر مقطع فيديو وثقته وسائل الإعلام الأمريكية لحظة طرد النائب الديمقراطي من تكساس "آل غرين" من قاعة الكونغرس، بعد محاولته التشويش على خطاب الرئيس دونالد ترامب.

وفي الدقائق الأولي من خطاب ترامب أمام مجلسي الكونغرس، تسبب الإزعاج والتشويش من جانب النائب آل غرين في إخراجه من القاعة بواسطة سلطات إنفاذ القانون في مجلس النواب.

وفي التفاصيل أنه مع استمرار "الإزعاج" من آل غرين مرة بعد أخرى، وقف عدد كبير من النواب دعما لترامب الذي كان يتحدث عن الأصوات الانتخابية الكبيرة التي حصل عليها الجمهوريون في الانتخابات، وهتفوا للولايات المتحدة، وقال رئيس مجلس النواب مايك جونسون بعد ذلك: يُطلب من الأعضاء الحفاظ على النظام في مجلس النواب، ووقف أي اضطرابات وتشويشات أخرى.. هذا تحذير"، وأردف قائلا: "يتورط الأعضاء في انتهاك متعمد ومستمر للنظام، الرئيس مستعد لاستدعاء سلطات إنفاذ القانون لاستعادة النظام في الجلسة المشتركة".

وتوجه رئيس مجلس النواب إلى غرين طالبا منه الجلوس، إلا أن الأخير ظل واقفا وبدأ بالتحدث، ليرد جونسون: "بعد أن وجد الرئيس أن أعضاء ما زالوا ينخرطون في التعطيل المتعمد والانتهاك المستمر للنظام، أصدر الآن توجيهات إلى سلطات إنفاذ القانون باستعادة النظام. أخرجوا هذا الرجل من المجلس"، فخرج النائب الديمقراطي برفقة سلطات إنفاذ القانون.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
إيران تنفي تهديد الأمن البريطاني
طرد نائب ديمقراطي من قاعة الكونغرس بسبب خطاب ترامب
رئيس وزراء غرينلاند ردا على ترامب، "نحن لسنا للبيع"!
مستشار الأمن القومي الأمريكي: سنبحث موعد ومكان اللقاء المقبل مع كييف
زيلينسكي يعلن: أريد تصحيح الأمور مع ترامب
مستشار قائد الثورة الاسلامية في ايران علي أكبر ولايتي يحذر تركيا: عليكم الالتزام بالآداب الدبلوماسية
تركيا تستدعي القائم بالأعمال الإيراني بعد انتقادات متزايدة
وضع علم عصابات الجولاني بالمقلوب خلال لقائه بالارهابي الفلسطيني محمود عباس ابو مازن في مصر
نائب الرئيس الأميركي: زيلينسكي سينخرط في نهاية المطاف بالعملية السلمية التي أطلقها ترامب
الرئيس الأمريكي: لن نتحمل لفترة أطول رفض أوكرانيا إنهاء الحرب مع روسيا
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
حيدر الاعرجي : دوله رئيس الوزراء المحترم معالي سيد وزير التعليم العالي المحترم يرجى التفضل بالموافقه على شمول الطلبه السادس ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
سهام جاسم حاتم : احسنتم..... الحسين بن علي بن أبي طالب عليهما السلام.جسد اعلى القيم الانسانية. لكل الطوائف ومختلف الاقوام سواء ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
Muna : بارك الله فيكم ...احسنتم النشر ...
الموضوع :
للامام علي (ع) اربع حروب في زمن خلافته
الحاج سلمان : هذه الفلتة الذي ذكرها الحاكم الثاني بعد ما قضى نبي الرحمة (ص) أعيدت لمصطفى إبن عبد اللطيف ...
الموضوع :
رسالة الى رئيس الوزراءالسابق ( الشعبوي) مصطفى الكاظمي
فاديه البعاج : اللهم صلي على محمد وال محمد يارب بحق موسى ابن جعفر ان تسهل لاولادي دراستهم ونجاح ابني ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
محمد الخالدي : الحمد لله على سلامة جميع الركاب وطاقم الطائرة من طيارين ومضيفين ، والشكر والتقدير الى الطواقم الجوية ...
الموضوع :
وزير النقل يثني على سرعة التعاطي مع الهبوط الاضطراري لطائرة قطرية في مطار البصرة
Maher : وياريت هذا الجسر يكون طريق الزوار ايضا بأيام المناسبات الدينية لان ديسدون شارع المشاتل من البداية للنهاية ...
الموضوع :
أمانة بغداد: إنشاء أكبر مجسر ببغداد في منطقة الأعظمية
ساهر اليمني : الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ...
الموضوع :
السوداني : عاشوراء صارت جزءا من مفهومنا عن مواجهة الحق للباطل
هيثم العبادي : السلام عليكم احسنتم على هذه القصيدة هل تسمح بقرائتها ...
الموضوع :
قصيدة الغوث والامان = يا صاحب الزمان
مواطن : حسبي الله ونعم الوكيل ...
الموضوع :
بلا رأس و"محنطة".. 139 جثة تخرج من "شق أرضي" في نينوى بعد سنوات طويلة من الظلام
فيسبوك