رئيس وزراء غرينلاند ردا على ترامب، "نحن لسنا للبيع"!

صرّح رئيس وزراء غرينلاند، ميوت إيغده، اليوم الأربعاء، قائلًا "لا نريد أن نكون لا أمريكيين ولا دنماركيين"، وذلك ردًا على تصريحات ترامب الجديدة حول رغبته في ضم هذه المنطقة الدنماركية التي تتمتع بحكم ذاتي إلى الولايات المتحدة، حسب وكالة "فرانس برس"، إذ نشر ميوت إيغده عبر "فيسبوك" قبل ستة أيام من انتخابات تشريعية محلية "ينبغي على الأمريكيين ورئيسهم أن يدركوا ذلك. نحن لسنا للبيع ولا يمكن ببساطة الاستيلاء علينا"، في إشارة إلى قول الرئيس الأمريكي إنه يريد الاستيلاء على غرينلاند "بطريقة أو بأخرى.

وفي أطول خطاب على الإطلاق لرئيس أمريكي أمام الكونغرس، جدّد دونالد ترامب التعبير عن رغبته بأن تسيطر بلاده على غرينلاند، كما أعلن أن إدارته باشرت "استعادة" قناة بنما.

وحول غرينلاند، وجّه ترامب رسالة إلى سكان الإقليم الدنماركي المتمتع بحكم ذاتي قائلًا لهم، إن الولايات المتّحدة "ستحافظ على سلامتكم".

وأضاف ترامب "نحن بحاجة إلى غرينلاند من أجل الأمن العالمي الدولي، وأعتقد أنّنا سنحصل عليها بطريقة أو بأخرى، وسنأخذ غرينلاند إلى آفاق لم تتخيّلها من قبل".