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مستشار الأمن القومي الأمريكي: سنبحث موعد ومكان اللقاء المقبل مع كييف


صرّح مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي مايك والتز بأن الولايات المتحدة تبحث مع كييف موعد ومكان المفاوضات حول التسوية في أوكرانيا، حيث أوضح والتز في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز": "نحن بصدد مناقشة (مع أوكرانيا) المكان والتاريخ، وتكوين فرق المفاوضات.. لقد تم اتخاذ خطوة إيجابية للقول إننا سنتفاوض بشأن السلام، نحن متأكدون أننا نتيجة لهذه المفاوضات سنحقق السلام".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن، في كلمة ألقاها أمام الكونغرس الأمريكي، عن تلقيه رسالة من زيلينسكي أكد فيه استعداده للجلوس إلى طاولة المفاوضات من أجل السلام في أوكرانيا بأقرب وقت ممكن، بعد ان انتهى اللقاء الأول بين الرئيسين بطريقة دراماتيكية، أنهى فيها ترامب اللقاء مع زيلينسكي وطرده من البيت الأبيض، متهما إياه بسوء احترام الولايات المتحدة. 

وفي وقت لاحق، تحدث والتز حول إمكانية عودة واشنطن إلى طاولة الحوار مع كييف: "يجب أن نسمع من زيلينسكي اعتذارا عما حدث، وأنه مستعد لتوقيع صفقة المعادن النادرة، والمشاركة في مفاوضات السلام.. هذا ليس طلبا كبيرا".

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