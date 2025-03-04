مستشار قائد الثورة الاسلامية في ايران علي أكبر ولايتي يحذر تركيا: عليكم الالتزام بالآداب الدبلوماسية

حذر مستشار قائد الثورة الاسلامية في ايران للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي، اليوم الثلاثاء (4 اذار 2025)، بعض المسؤولين الأتراك من تكرار الادعاءات غير الواقعية، داعياً إياهم إلى الالتزام بالآداب الدبلوماسية.

وقال ولايتي في مقابلة صحفية ، إن "إيران دولة قوية ذات حضارة عريقة، تسعى دائما إلى تحقيق الأمن والتعاون الإقليمي، وعلى بعض المسؤولين الأتراك أن يدركوا أن تصريحاتهم التدخلية لن تخدم العلاقات الثنائية بأي شكل من الأشكال".

وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، وصف ولايتي "خطة إجبار سكان غزة على النزوح بأنها (تصرف طائش) يعود إلى سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب"، معتبراً أن "دعمه للكيان الصهيوني لا يختلف عن نهج الإدارة بقيادة الرئيس السابق جو بايدن".

وحول التطورات في لبنان، شدد ولايتي على أن "اغتيال قادة من حزب الله لن يضعف المقاومة، بل سيزيدها إصرارا وقوة، مستنداً إلى الدعم الشعبي الواسع الذي تحظى به داخل لبنان".

أما عن الوضع في سوريا، فقد أشار ولايتي إلى أن "مقدمات التفكك بدأت بالظهور، وهناك احتمال اندلاع حرب أهلية في أي لحظة"، ومؤكداً أن "الكيان الإسرائيلي يسعى إلى تقسيم البلاد، مما يستوجب يقظة السوريين لمواجهة هذه المخططات".

واكد أن "إيران لا تتدخل في شؤون الدول الأخرى، لكنها مستعدة لتقديم الدعم إذا طلبه الشعب السوري أو حكومته الشرعية، كما فعلت في الماضي".

وأعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، مساء امس الاثنين، عن استدعاء السفير التركي في طهران على خلفية التصريحات الأخيرة لوزير الخارجية التركي هاكان فيدان، والتي أثارت تحفظات لدى الجانب الإيراني.

وكان فيدان قد أدلى بتصريحات لوسائل إعلامية، دعا فيها إلى "تغيير السياسة الإقليمية لإيران"، كما أشار إلى دعم طهران لحكومة الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، مبيناً أن هذا الدعم كان مكلفاً لإيران أكثر مما حقق لها من مكاسب.

وأضاف وزير الخارجية التركي: "في المرحلة الجديدة، أعتقد أن إيران استخلصت العبر مما حدث، كما فعلنا نحن في تركيا، وأي دولة عاقلة يجب أن تتعلم من تجاربها. علينا تعزيز التضامن في المنطقة".