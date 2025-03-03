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الرئيس الأمريكي: لن نتحمل لفترة أطول رفض أوكرانيا إنهاء الحرب مع روسيا


حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من أن بلاده لن تتحمل لفترة أطول رفض أوكرانيا لإنهاء الحرب مع روسيا، متهما الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأنه "لا يريد أن يكون هناك سلام طالما أنه يحظى بدعم أمريكا".

وأضاف ترامب في تصريحات صحفية، أن الأوروبيين في الاجتماع الذي عقدوه مع زيلينسكي أمس "الأحد"، صرحوا بشكل قاطع أنهم لا يمكنهم القيام بالمهمة بدون الولايات المتحدة ".

وكانت مشادة كلامية وقعت بين الرئيسين الأوكراني والأمريكي في البيت الأبيض يوم "الجمعة" الماضي، بسبب الخلاف حول إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية ".

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