الكرملين: زيادة أوروبا تمويل أوكرانيا هدفها التأجيج لا السلام!

اعتبر متحدث الكرملين دميتري بيسكوف أن غاية أوروبا من زيادة تمويل أوكرانيا استمرار القتال، وليس إحلال السلام، مؤكدا مواصلة روسيا عمليتها العسكرية حتى تحقيق كافة أهدافها، حيث ذكر بيسكوف تعليقا قمة لندن الأخيرة: "صدرت عن القمة تصريحات حول الحاجة إلى زيادة التمويل لأوكرانيا بشكل عاجل. من الواضح أن هذا ليس من أجل السلام، ولكن لاستمرار العمليات العسكرية. هذا هو رأينا وسيعتمد كل شيئ على خطط السلام التي سيتم تقديمها للمناقشة"، مؤكدا أن روسيا ستواصل عمليتها العسكرية حتى تحقيق كافة أهدافها.

وفي الثاني من مارس، انعقدت في لندن قمة غير رسمية لزعماء عدد من الدول الأوروبية لمناقشة الوضع في أوكرانيا والأمن الأوروبي، إذ ذكر رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إن الولايات المتحدة يجب أن تدعم الضمانات الأمنية لأوكرانيا، معلنا عن تمويل بريطاني إضافي لأوكرانيا.