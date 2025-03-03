الفاتيكان يكشف حالة البابا فرنسيس الصحية

كشف الفاتيكان اليوم الأحد، عن آخر تطورات حالة البابا فرنسيس الصحية، بينما يواصل مكافحة الالتهاب الرئوي المزدوج.

وقال الفاتيكان إن البابا فرنسيس ظل في حالة مستقرة ولم يحتج إلى أي تنفس اصطناعي اليوم.

وذكر الفاتيكان في بيانه المسائي أن البابا فرنسيس، الذي استقبل في وقت من اليوم، المسؤولين الثاني والثالث في الفاتيكان، حضر قداسا وأخذ قسطا من الراحة وصلى.

وكان ذلك مؤشرا على تحسن وظائفه التنفسية بينما يواصل التعافي من التهاب رئوي مزدوج وأزمة تنفسية.

وواصل البابا البالغ من العمر 88 عاما تلقي أكسجين إضافي عالي التدفق بعدما ألمت به نوبة سعال أمس الأول الجمعة، أثارت مخاوف من إصابته بعدوى جديدة.

وأشار الأطباء مجددا إلى أن حالته لا تزال غير مستقرة، مما يعني أنه لم يخرج بعد من دائرة الخطر.