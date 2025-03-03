الكويت.. الحكم بإعدام مواطن نحر جدته المسنة

قضت محكمة الجنايات في الكويت، اليوم الأحد، (2 آذار 2025)، بإعدام مواطن ارتكب جريمة مروعة بحق جدته في منطقة الرميثية.

وترافعت النيابة أمام المحكمة في جلسة سابقة، مطالبة بتوقيع أقصى عقوبة بحق المتهم وهي "الإعدام" واصفة الجريمة بالشنيعة، بعد إقدامه على نحر المجني عليها بلا رحمة وهي البالغة من العمر 85 عاما، حيث أنه تجرد من الإنسانية ولم يرحم ضعفها وشيخوختها.

وأوضحت النيابة أن الجريمة "لم تكن مجرد اعتداء على شخص بل طعنة في صميم القيم الإنسانية ولم تكن أمام عدو قتل عدوه بل حفيد قتل جدته".

وأعلنت وزارة الداخلية الكويتية في 27 أيلول الماضي، أن إدارة المباحث الجنائية وبمساندة قطاع الأمن العام، تمكنت من إلقاء القبض على شخص متهم بارتكاب جريمة قتل بحق جدته، وذلك بعد ورود بلاغ يفيد بوقوع الجريمة في أحد المنازل بمحافظة حولي، حيث أنه فور ورود البلاغ، تم تشكيل فرق متخصصة من المباحث الجنائية كثفت عمليات البحث والتحري حول المتهم، حيث نجحت في تحديد مكانه وضبطه في زمن قياسي.