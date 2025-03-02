استقالة مساعد الرئيس الإيراني للشؤون الاستراتيجية محمد جواد ظريف من منصبه

أفادت وكالة أنباء فارس الإيرانية، اليوم الأحد، (2 آذار 2025)، بان محمد جواد ظريف استقال من منصبه مساعدا للرئيس الإيراني للشؤون الاستراتيجية.

ولم تعرف بعد أسباب الاستقالة.

وهذه ثاني مرة يقدم بها ظريف استقالته من المنصب في 12 من آب 2024 بعد 11 يوما فقط من تعيينه نائبا للرئيس الإيراني للشؤون الإستراتيجية.

وظريف الذي تولى حقيبة وزارة الخارجية الإيرانية بين عامي 2013 و2021 في عهد الرئيس الأسبق المعتدل حسن روحاني، كان قريبا من الإصلاحيين ويعد مهندس الاتفاق النووي الذي أبرمته الجمهورية الإسلامية في 2015 مع المجتمع الدولي.