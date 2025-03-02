إقالة وزير الاقتصاد الإيراني عبد الناصر همتي

بدأ البرلمان الإيراني، اليوم الأحد (2 آذار 2025)، جلسة تخللها تصويت لحجب الثقة عن وزير الاقتصاد والمال، بعد الانخفاض الحاد في قيمة العملة الوطنية الريال.

وفي السوق السوداء، كان الريال الايراني يُتداول، الأحد، بأكثر من 920 ألفًا مقابل الدولار الأميركي، مقارنةً بأقل من 600 ألف في منتصف عام 2024.

ومن المتوقع أن يصوّت البرلمان على حجب الثقة بعد الظهر، ويتطلب أي قرار كهذا دعم غالبية أعضاء المجلس البالغ عددهم 290 نائبًا، وفقًا لوكالة "فرانس برس".

وتولّى بزشكيان منصبه في تموز بهدف إنعاش الاقتصاد وإنهاء بعض العقوبات التي فرضها الغرب.

وقد أضرَّت العقوبات الغربية، ولا سيما الأمريكية المفروضة منذ عقود، بالاقتصاد الإيراني، حيث تفاقم التضخم منذ انسحاب واشنطن عام 2018 من الاتفاق النووي المبرم عام 2015.

كما أعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي عاد إلى البيت الأبيض في كانون الثاني، إحياء سياسته المتمثلة في ممارسة "ضغوط قصوى" على إيران، مما أدى إلى تشديد القيود على الجمهورية الإسلامية.

وبموجب الدستور الإيراني، تصبح إقالة الوزير سارية المفعول على الفور، مع تعيين قائم بأعمال الوزير حتى تختار الحكومة بديلاً دائمًا.