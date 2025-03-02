إيران تغلق حدودها مع أفغانستان

أعلن رئيس الهيئة الهندسية في القوات المسلحة الإيرانية حسين موسوي، اليوم الاحد، أنه سيتم إغلاق نحو 1000 كيلومتر من الحدود الإيرانية مع أفغانستان.

وقال موسوي خلال مراسم تكريم المهندسين والمتخصصين في القوات البرية بالجيش الإيراني، أنه "تم اتخاذ القرار لمنع دخول "الإرهابيين وتهريب المخدرات".

وأكد أنه "تم استقدام الفرق الهندسية لمعالجة القضية وحققت نجاحات كبيرة في هذا المجال، مشيرا إلى أن مشروع إغلاق الحدود سيستمر 8 سنوات".

وتهدف الخطة إلى تعزيز الأمن القومي من خلال منع الأنشطة غير القانونية عبر الحدود مع أفغانستان. وتم اتخاذ هذا القرار لمواجهة المخاوف الأمنية ومكافحة الأنشطة غير المشروعة المختلفة على طول الحدود.