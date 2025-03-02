الرئيس الإيراني: بعد رفض السيد الخامنئي الحوار مع واشنطن سنلتزم بتوجيهاته

صرّح الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، اليوم الاحد، بأنه كان ينظر للحوار كخيار افضل مع الولايات المتحدة، لكن بعدما رفض المرشد الأعلى علي خامنئي ذلك، تراجعت عنه، إذ ذكر بزشكيان امام البرلمان الإيراني، إن “العدو يضيق الخناق اقتصادياً والعقوبات يوماً بعد يوم ولدينا برامج للخروج من هذا الوضع"، مشيرا الى انه "نحن في حالة حرب شاملة مع العدو ويجب أن نستعد لذلك بدلاً من لوم بعضنا بعضاً".

كما أضاف، “اعتقدتُ أن الحوار سيكون الخيار الأفضل لكن بعدما رفض السيد الخامنئي الحوار مع واشنطن سنلتزم بتوجيهاته".

وتابع، أن سياسة الحكومة يجب أن تتوافق مع موقف المرشد الأعلى السيد علي لخامنئي بشأن هذه القضية.