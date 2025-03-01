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الطاقة الدولية: إيران ستصنع السلاح النووي قريبا!


صرّحت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم السبت، عن زيادة كبيرة في مخزون إيران من اليورانيوم المخصب، مشيرة إلى أنه يقترب من عتبة 90%، وهي النسبة المطلوبة لصنع أسلحة نووية، فبحسب تقرير الوكالة، بلغ إجمالي المخزون الإيراني في 8 فبراير 274.4 كيلوغراما، مقارنة بـ182.2 كيلوغراما قبل ثلاثة أشهر، ما يعكس تسارعا واضحا في وتيرة الإنتاج.  

فيما دعا مراقبون دوليون مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ إجراءات عقابية فورية، فيما اقترحت كل من بريطانيا وألمانيا وفرنسا فرض عقوبات إضافية على طهران ضمن الجهود الدبلوماسية المستمرة للحد من أنشطتها النووية.  

بالمقابل، أبقت واشنطن باب المفاوضات مفتوحا لكنها شددت على أنها لن تخفف الضغوط الاقتصادية والسياسية ما لم تلتزم إيران بقيود صارمة على برنامجها النووي والصاروخي.  

وأشار مسؤولون أمريكيون، إلى أن سياسة الضغط الأقصى قد تدفع إيران إلى العودة إلى طاولة المفاوضات بموقف أكثر مرونة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها نتيجة العقوبات الغربية.  

وتواجه الجهود الدولية لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015 عقبات كبيرة، حيث تعتبر واشنطن أن الاتفاق فقد الكثير من فعاليته بعد انسحاب إدارة دونالد ترامب منه في عام 2018.

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