رئيس لجنة الأمن القومي يكشف أهم أسباب رفض طهران التفاوض مع واشنطن

صرّح إبراهيم عزيزي رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني عن أهم أسباب رفض طهران التفاوض مع واشنطن، حيث ذكر عزيزى إن السبب يعود لعدم التزام أمريكا بتعهداتها، مضيفا: "لقد شهدنا ذلك خلال تجارب مكررة خلال السنوات الماضية".

كما أشار المسؤول الإيراني إلى أنه "لا يمكن لأمريكا استخدام الضغوط والتهديد وهي تتحدث عن التفاوض"، مؤكدا على أن طهران "لا تتفاوض تحت الضغط والتهديد".

وتابع: "النقطة الثالثة هي أنه أي مفاوضات يجب أن ننتفع من امتيازاتها الاقتصادية ولا داعي لمفاوضات لم نحصل علي فوائد اقتصادية منها".