إدارة الرئيس الأمريكي تدرس وقف الإمدادات العسكرية لأوكرانيا بعد مواجهة حادة مع زيلينسكي!

كشفت صحيفة "واشنطن بوست"، اليوم السبت، عن دراسة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقف جميع الإمدادات العسكرية الحالية إلى أوكرانيا بعد مواجهة كلامية حادة بين ترامب والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في البيت الأبيض، حيث نقلت الصحيفة عن مسؤول أمريكي كبير، قوله، إن إدارة ترامب تدرس اتخاذ قرار بإنهاء جميع شحنات المساعدات العسكرية الجارية لأوكرانيا، ما قد يشمل رادارات، مركبات، ذخيرة، وصواريخ بمليارات الدولارات.

وأشار المسؤول، إلى أن هذا القرار سيؤثر على مليارات الدولارات من الأنظمة العسكرية التي كانت في انتظار الشحن إلى أوكرانيا.

فيما أكد التقرير، أن "اللقاء الناري" بين الرئيسين لاقى صدى واسعا في العالم، حيث كان كبار القادة في بروكسل يتابعون المشادات الكلامية بين الرئيسين عن كثب.

وذكر أحد الدبلوماسيين الأوروبيين، أن زيلينسكي بحاجة إلى إصلاح الوضع بسرعة من خلال بيان يعبر فيه عن احترامه لترامب.

وبعد انتهاء اللقاء، أعرب زيلينسكي عن امتنانه للولايات المتحدة على دعمها، ونشر على صفحته الشخصية في منصة "إكس" شكرا للولايات المتحدة، مؤكدا أن أوكرانيا تسعى من أجل "سلام عادل ودائم".

كما ألغى ترامب مؤتمرا صحفيا مشتركا كان مقررا مع زيلينسكي، وأمره بمغادرة البيت الأبيض رغم رغبة أوكرانيا في مواصلة المحادثات.

وفي تقرير منفصل، أفادت "سي إن إن" بأن مستقبل المساعدات الأمريكية لأوكرانيا قد يكون مهددا، إلى جانب مصير زيلينسكي كزعيم لأوكرانيا.